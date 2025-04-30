android-1.ru / Программы / Инструменты / Habitify: Трекер привычек (Мод, Premium Unlocked)
Habitify: Трекер привычек (Мод, Premium Unlocked)

Habitify: Трекер привычек (Мод, Premium Unlocked) 13.1.12

0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
13.1.12
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Unstatic Ltd Co
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 16:16
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 52 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 948
Скриншоты
Описание

Habitify - это удобное приложение, которое помогает пользователям отслеживать и управлять своими ежедневными привычками и задачами. Важными чертами этого приложения являются: Habitify предоставляет пользователю средства для создания подробного расписания на каждый день и неделю. Это позволяет пользователям строить свой собственный график, учитывая их уникальные потребности и обязанности. Вы можете заранее составлять планы и задания, чтобы обеспечить эффективное использование времени. Приложение предоставляет функцию напоминаний, чтобы убедиться, что пользователи не забывают о своих задачах и привычках. Эти напоминания могут быть дополнены текстом, изображениями или видео, делая их более информативными.Habitify может адаптироваться к поведению пользователей, предоставляя различные функции для улучшения их повседневной деятельности.


Это означает, что приложение учитывает изменения в ваших привычках и предлагает рекомендации на основе вашего актуального поведения.Habitify обладает утонченным и профессиональным дизайном, что делает его привлекательным для пользователей. Интуитивный интерфейс обеспечивает легкость использования приложения. Пользователи могут включать разнообразные мультимедийные элементы, такие как текст, изображения и видео, в свои планы и задачи. Это помогает создавать более информативные и наглядные записи о задачах и привычках. В целом, Habitify предоставляет средства для более эффективного управления повседневными делами и достижения поставленных целей. Его функции напоминания и адаптации делают его мощным инструментом для тех, кто стремится к повышению производительности и эффективности в своей жизни.


Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Habitify: Трекер привычек (Мод, Premium Unlocked) v13.1.12 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Habitify: Трекер привычек (Мод, Premium Unlocked) 52 Мб Ссылка 2 52 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Автоответчик для Telegram (Мод, Premium Unlocked)
Автоответчик для Telegram (Мод, Premium Unlocked)
Version: 4.3.0
IrCode Finder. Протокол NEC (Мод, Unlocked)
IrCode Finder. Протокол NEC (Мод, Unlocked)
Version: 14.8.2 build 193
Mint Keyboard (Мод, Premium Unlocked)
Mint Keyboard (Мод, Premium Unlocked)
Version: 1.40.00.002
WiFi Analyzer (Мод, Patched)
WiFi Analyzer (Мод, Patched)
Version: 5.9
Калькулятор дробей (Мод, Premium Unlocked)
Калькулятор дробей (Мод, Premium Unlocked)
Version: 6.0.2
T2S: Text to Voice/Read Aloud (Мод, Premium Unlocked)
T2S: Text to Voice/Read Aloud (Мод, Premium Unlocked)
Version: 13.2.5
Chat AI: Chat with AI & GPT-4 (Полная версия)
Chat AI: Chat with AI & GPT-4 (Полная версия)
Version: 1.0.0
Auto Clicker - Авто кликер (Мол, Unlocked)
Auto Clicker - Авто кликер (Мол, Unlocked)
Version: 2.2.68

Отзывы о Habitify: Трекер привычек (Мод, Premium Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив