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Голосовой блокнот речь в текст (Мод, Premium Unlocked)

Голосовой блокнот речь в текст (Мод, Premium Unlocked) 2.7.7

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Версия:
2.7.7
Требования:
Android 5.0 и выше
Разработчик:
Simple Seo Solutions
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 5 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 130
Скриншоты
Описание

Голосовой блокнот - это удобное приложение, которое помогает вам создавать мгновенные заметки с использованием клавиатуры или голосового ввода. Это надежный инструмент с множеством дополнительных функций и возможностей для управления вашими заметками.

С помощью голосового блокнота вы можете легко и быстро создавать заметки, используя голосовой ввод. Приложение поддерживает пользовательский словарь редактируемых слов и знаков препинания, что делает процесс создания заметок еще более удобным. Вы также можете настроить диктофон и использовать ключевые слова для активации различных функций при создании заметок.


Органайзер, встроенный в приложение, помогает вам легко управлять вашими заметками. Вы можете фильтровать и сортировать заметки, чтобы они всегда были под рукой. Приложение также поддерживает облачное хранилище, что обеспечивает безопасное хранение ваших данных. Голосовой блокнот также обладает искусственным интеллектом, который помогает вам правильно структурировать ваши заметки и добавлять необходимые элементы форматирования. Это приложение поддерживает множество языков, что делает его удобным для использования на разных языках. В итоге, голосовой блокнот - это мощное приложение, которое упрощает процесс создания и управления заметками, позволяя вам делать это как с помощью клавиатуры, так и с использованием вашего голоса.



Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Голосовой блокнот речь в текст (Мод, Premium Unlocked) v2.7.7 MOD APK

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Скачать Голосовой блокнот речь в текст (Мод, Premium Unlocked) 5 Мб Ссылка 2 5 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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