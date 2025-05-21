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Edge Card Launcher: Side Panel (Мод, Premium Unlocked)

Edge Card Launcher: Side Panel (Мод, Premium Unlocked) 4.7.6

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Версия:
4.7.6
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Reactiv Studios
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 17:13
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 6 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
355
Скриншоты
Описание

Edge Card Launcher - это инновационное приложение, которое переворачивает способ использования мобильных интерфейсов, принося удобство, стиль и быструю отзывчивость в цифровую эпоху. Вот некоторые из ключевых особенностей этого приложения: Edge Card Launcher представляет собой яркий пример элегантного дизайна в стиле Material. Его интерфейс удивительно привлекателен и интуитивно понятен. Одной из главных особенностей приложения является возможность доступа к оверлейной панели запуска из любого уголка экрана, просто пролистывая ее. Это делает использование приложения удобным и одной рукой.


Edge Card Launcher позволяет вам регулировать громкость не только медиа-контента, но и телефонных звонков, что делает управление звуком более удобным. Вы можете легко переключаться между приложениями и контактами, добавляя ярлыки на оверлейную панель. Это обеспечивает быстрый доступ к вашим любимым приложениям и контактам. Для любителей музыки приложение предоставляет возможность управления медиаплеерами, включая воспроизведение, паузу, переход к следующему или предыдущему треку. Также есть функция просмотра информации о текущем воспроизводимом мультимедиа.Edge Card Launcher упрощает взаимодействие с вашим мобильным устройством, делая его более функциональным и удобным в использовании. Это приложение становится вашим надежным инструментом для быстрого доступа к приложениям, контактам и управления мультимедиа.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Edge Card Launcher: Side Panel (Мод, Premium Unlocked) v4.7.6 MOD APK

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Скачать Edge Card Launcher: Side Panel (Мод, Premium Unlocked) 6 Мб Ссылка 2 6 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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