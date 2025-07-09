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Dual Space Pro -Multi Accounts (Мод, Premium Unlocked)

Dual Space Pro -Multi Accounts (Мод, Premium Unlocked) v3.0.9

Сохраняй личное и рабочее пространство в одном смартфоне без конфликтов

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Версия:
3.0.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
DUALSPACE
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 18:36
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 17 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Dual Space Pro — это умное приложение-дубликатор, которое позволяет держать на одном телефоне две и больше копий любого мессенджера или соцсети. Представь: утро, ты просыпаешься, свайпаешь вправо и сразу отвечаешь друзьям из личного WhatsApp, свайпнул влево — и уже принимаешь заказ от клиента. В пяти-минутной петле ты прыгаешь между профилями, проверяешь уведомления и возвращаешься к работе, не боясь выйти из системы или пропустить звонок. Больше никакой возни с двумя устройствами или постоянного выхода-входа.


Фишки пакета кроются в несколько аккаунтов без лимита и изоляция данных, благодаря которой личные чаты никогда не пересекутся с рабочими файлами. Приложение клонирует любое APK, отдаёт каждой копии собственные уведомления и значок, а батарея почти не страдает. Хочешь держать ещё группу тестовых профилей? Создавай «тайную комнату» и ставь пароль, чтобы никто не подсмотрел. По мере пользования ты настраиваешь темы, сортируешь иконки и видишь, как смартфон превращается в компактный контроль-центр. Попробуй и почувствуй, как свободнее дышится без постоянного переключения.


Информация о модах

Премиум/платные функции Разблокированы

Удалена/отключена реклама

Ненужные разрешения и действия удалены

Ненужные службы, приемники и поставщики удалены

Рекламные действия, службы и поставщики удалены

Рекламные ссылки удалены

Рекламные методы аннулированы

Видимость рекламы отключена

Отладочный код удален

Исходная сигнатура пакета изменена

Языки: многоязычные

Архитектура ЦП: arm64-v8a, armeabi-v7a

Разрешение экрана: 120 точек на дюйм, 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Dual Space Pro -Multi Accounts (Мод, Premium Unlocked) v3.0.9 MOD APK

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MOD 17 Мб Ссылка 2 17 Мб 32bit 17 Мб 64bit 17 Мб 32bit (Ссылка 2) 17 Мб 64bit (Ссылка 2) 17 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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