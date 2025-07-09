Описание

Dual Space Pro — это умное приложение-дубликатор, которое позволяет держать на одном телефоне две и больше копий любого мессенджера или соцсети. Представь: утро, ты просыпаешься, свайпаешь вправо и сразу отвечаешь друзьям из личного WhatsApp, свайпнул влево — и уже принимаешь заказ от клиента. В пяти-минутной петле ты прыгаешь между профилями, проверяешь уведомления и возвращаешься к работе, не боясь выйти из системы или пропустить звонок. Больше никакой возни с двумя устройствами или постоянного выхода-входа.





Фишки пакета кроются в несколько аккаунтов без лимита и изоляция данных, благодаря которой личные чаты никогда не пересекутся с рабочими файлами. Приложение клонирует любое APK, отдаёт каждой копии собственные уведомления и значок, а батарея почти не страдает. Хочешь держать ещё группу тестовых профилей? Создавай «тайную комнату» и ставь пароль, чтобы никто не подсмотрел. По мере пользования ты настраиваешь темы, сортируешь иконки и видишь, как смартфон превращается в компактный контроль-центр. Попробуй и почувствуй, как свободнее дышится без постоянного переключения.