Dual Space Pro -Multi Accounts (Мод, Premium Unlocked) v3.0.9
Сохраняй личное и рабочее пространство в одном смартфоне без конфликтов
Dual Space Pro — это умное приложение-дубликатор, которое позволяет держать на одном телефоне две и больше копий любого мессенджера или соцсети. Представь: утро, ты просыпаешься, свайпаешь вправо и сразу отвечаешь друзьям из личного WhatsApp, свайпнул влево — и уже принимаешь заказ от клиента. В пяти-минутной петле ты прыгаешь между профилями, проверяешь уведомления и возвращаешься к работе, не боясь выйти из системы или пропустить звонок. Больше никакой возни с двумя устройствами или постоянного выхода-входа.
Фишки пакета кроются в несколько аккаунтов без лимита и изоляция данных, благодаря которой личные чаты никогда не пересекутся с рабочими файлами. Приложение клонирует любое APK, отдаёт каждой копии собственные уведомления и значок, а батарея почти не страдает. Хочешь держать ещё группу тестовых профилей? Создавай «тайную комнату» и ставь пароль, чтобы никто не подсмотрел. По мере пользования ты настраиваешь темы, сортируешь иконки и видишь, как смартфон превращается в компактный контроль-центр. Попробуй и почувствуй, как свободнее дышится без постоянного переключения.
Премиум/платные функции Разблокированы
Удалена/отключена реклама
Ненужные разрешения и действия удалены
Ненужные службы, приемники и поставщики удалены
Рекламные действия, службы и поставщики удалены
Рекламные ссылки удалены
Рекламные методы аннулированы
Видимость рекламы отключена
Отладочный код удален
Исходная сигнатура пакета изменена
Языки: многоязычные
Архитектура ЦП: arm64-v8a, armeabi-v7a
Разрешение экрана: 120 точек на дюйм, 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм
Скачать Dual Space Pro -Multi Accounts (Мод, Premium Unlocked) v3.0.9 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.