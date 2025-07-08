Описание

1001 TVs — это универсальное решение для тех, кто хочет зеркалировать экран Android-устройства на телевизор, ПК или даже в браузер — быстро, стабильно и без лишних настроек. Поддерживаются популярные платформы: Android TV, Fire TV, Chromecast, а также любые устройства с браузером. Достаточно установить приложение на телефон или планшет, подключиться к одной сети Wi-Fi и выбрать цель трансляции — и ваш экран моментально отобразится на большом дисплее. Это идеальный инструмент для презентаций, фильмов, игр и онлайн-уроков.





Кроме зеркалирования, приложение поддерживает передачу фото, видео и документов в один клик. Интуитивно понятный интерфейс, высокая скорость подключения и широкий охват платформ делают 1001 TVs отличным выбором как для дома, так и для работы. Не нужно никаких кабелей или сложной настройки: просто откройте приложение и выберите, куда передать экран. 1001 TVs превращает ваше Android-устройство в настоящий медиахаб — всё, что нужно, у вас уже в руках.