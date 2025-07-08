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1001 TVs - зеркального экрана (Мод, Unlocked)

1001 TVs - зеркального экрана (Мод, Unlocked) v6.1.7.19

Один клик — и экран на большом дисплее

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Версия:
6.1.7.19
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Nero AG
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 17:15
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 62 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Описание

1001 TVs — это универсальное решение для тех, кто хочет зеркалировать экран Android-устройства на телевизор, ПК или даже в браузер — быстро, стабильно и без лишних настроек. Поддерживаются популярные платформы: Android TV, Fire TV, Chromecast, а также любые устройства с браузером. Достаточно установить приложение на телефон или планшет, подключиться к одной сети Wi-Fi и выбрать цель трансляции — и ваш экран моментально отобразится на большом дисплее. Это идеальный инструмент для презентаций, фильмов, игр и онлайн-уроков.


Кроме зеркалирования, приложение поддерживает передачу фото, видео и документов в один клик. Интуитивно понятный интерфейс, высокая скорость подключения и широкий охват платформ делают 1001 TVs отличным выбором как для дома, так и для работы. Не нужно никаких кабелей или сложной настройки: просто откройте приложение и выберите, куда передать экран. 1001 TVs превращает ваше Android-устройство в настоящий медиахаб — всё, что нужно, у вас уже в руках.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать 1001 TVs - зеркального экрана (Мод, Unlocked) v6.1.7.19 MOD APK

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Скачать 1001 TVs - зеркального экрана (Мод, Unlocked) 62 Мб Ссылка 2 62 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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