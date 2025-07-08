1001 TVs - зеркального экрана (Мод, Unlocked) v6.1.7.19
Один клик — и экран на большом дисплее
1001 TVs — это универсальное решение для тех, кто хочет зеркалировать экран Android-устройства на телевизор, ПК или даже в браузер — быстро, стабильно и без лишних настроек. Поддерживаются популярные платформы: Android TV, Fire TV, Chromecast, а также любые устройства с браузером. Достаточно установить приложение на телефон или планшет, подключиться к одной сети Wi-Fi и выбрать цель трансляции — и ваш экран моментально отобразится на большом дисплее. Это идеальный инструмент для презентаций, фильмов, игр и онлайн-уроков.
Кроме зеркалирования, приложение поддерживает передачу фото, видео и документов в один клик. Интуитивно понятный интерфейс, высокая скорость подключения и широкий охват платформ делают 1001 TVs отличным выбором как для дома, так и для работы. Не нужно никаких кабелей или сложной настройки: просто откройте приложение и выберите, куда передать экран. 1001 TVs превращает ваше Android-устройство в настоящий медиахаб — всё, что нужно, у вас уже в руках.
Премиум разблокирован
Скачать 1001 TVs - зеркального экрана (Мод, Unlocked) v6.1.7.19 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.