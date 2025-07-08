Описание

Сканируй и реши математику — это умное и бесплатное AI-приложение, которое решает задачи, подсказывает решения и превращает учебу в понятный процесс. Просто наведи камеру на задание, и приложение распознает формулу, уравнение или текст, а затем мгновенно предложит решение с пошаговым объяснением. Поддержка математики, физики, химии и других школьных предметов делает его идеальным помощником как для школьников, так и для студентов. Сложная контрольная, домашка в последний момент или просто непонятная тема — теперь всё под контролем.





Сервис поддерживает решение примеров, текстовых задач, анализ графиков и многое другое, включая распознавание рукописного текста. Вы не просто получаете ответ — вы понимаете, как к нему прийти. А если нужно глубже — встроенный AI-ассистент готов объяснить материал или подсказать шаги. Всё это — без рекламы, без подписок и с максимальной пользой. Сканируй и реши математику — это когда школьные задачи больше не пугают. А физкультура — единственное, что всё ещё надо делать самому.