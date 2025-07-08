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сканируй и реши математику (Мод, Unlocked)

сканируй и реши математику (Мод, Unlocked) v2.3.1_02072025

Наведи камеру — и получи решение за секунды

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Версия:
2.3.1_02072025
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
AMOBEAR TECHNOLOGY GROUP
Категория:
Образование / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 17:06
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 18 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Описание

Сканируй и реши математику — это умное и бесплатное AI-приложение, которое решает задачи, подсказывает решения и превращает учебу в понятный процесс. Просто наведи камеру на задание, и приложение распознает формулу, уравнение или текст, а затем мгновенно предложит решение с пошаговым объяснением. Поддержка математики, физики, химии и других школьных предметов делает его идеальным помощником как для школьников, так и для студентов. Сложная контрольная, домашка в последний момент или просто непонятная тема — теперь всё под контролем.


Сервис поддерживает решение примеров, текстовых задач, анализ графиков и многое другое, включая распознавание рукописного текста. Вы не просто получаете ответ — вы понимаете, как к нему прийти. А если нужно глубже — встроенный AI-ассистент готов объяснить материал или подсказать шаги. Всё это — без рекламы, без подписок и с максимальной пользой. Сканируй и реши математику — это когда школьные задачи больше не пугают. А физкультура — единственное, что всё ещё надо делать самому.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать сканируй и реши математику (Мод, Unlocked) v2.3.1_02072025 MOD APK

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Скачать сканируй и реши математику (Мод, Unlocked) 18 Мб Ссылка 2 18 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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