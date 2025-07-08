сканируй и реши математику (Мод, Unlocked) v2.3.1_02072025
Наведи камеру — и получи решение за секунды
Сканируй и реши математику — это умное и бесплатное AI-приложение, которое решает задачи, подсказывает решения и превращает учебу в понятный процесс. Просто наведи камеру на задание, и приложение распознает формулу, уравнение или текст, а затем мгновенно предложит решение с пошаговым объяснением. Поддержка математики, физики, химии и других школьных предметов делает его идеальным помощником как для школьников, так и для студентов. Сложная контрольная, домашка в последний момент или просто непонятная тема — теперь всё под контролем.
Сервис поддерживает решение примеров, текстовых задач, анализ графиков и многое другое, включая распознавание рукописного текста. Вы не просто получаете ответ — вы понимаете, как к нему прийти. А если нужно глубже — встроенный AI-ассистент готов объяснить материал или подсказать шаги. Всё это — без рекламы, без подписок и с максимальной пользой. Сканируй и реши математику — это когда школьные задачи больше не пугают. А физкультура — единственное, что всё ещё надо делать самому.
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Скачать сканируй и реши математику (Мод, Unlocked) v2.3.1_02072025 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.