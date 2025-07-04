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PhotoFunia (Мод, Unlocked)

PhotoFunia (Мод, Unlocked) v4.0.8.2

Сделайте ваши фотографии уникальными с ФотоФанией

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Версия:
4.0.8.2
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Capsule Digital
Категория:
Фоторедакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 16:46
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 5 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Описание

ФотоФания — это идеальный инструмент для тех, кто хочет добавить изюминку своим фотографиям и сделать их необычными и оригинальными. Всего за несколько секунд вы сможете создать великолепный коллаж или сделать фото, как в журнале, на рекламном щите или в знаменитых музеях мира — и всё это абсолютно бесплатно! Простой в использовании интерфейс позволяет людям любого возраста легко и быстро справляться с созданием уникальных фотографий.


С ФотоФанией вы можете воплотить самые смелые фантазии. Представьте, как бы вы смотрелись на обложке известного глянца или на рекламных баннерах Таймс-Сквер. Может быть, вы хотите примерить костюм космонавта, шубу Деда Мороза или даже стать танцовщицей на карнавале в Рио? Это приложение даёт вам возможность перенести себя в любой уголок мира и примерить любой образ. Или, если вы хотите, просто добавьте красивую рамку для вашего любимого снимка. ФотоФания открывает безграничные возможности для творчества и веселья!


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать PhotoFunia (Мод, Unlocked) 5 Мб Ссылка 2 5 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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