ФотоФания — это идеальный инструмент для тех, кто хочет добавить изюминку своим фотографиям и сделать их необычными и оригинальными. Всего за несколько секунд вы сможете создать великолепный коллаж или сделать фото, как в журнале, на рекламном щите или в знаменитых музеях мира — и всё это абсолютно бесплатно! Простой в использовании интерфейс позволяет людям любого возраста легко и быстро справляться с созданием уникальных фотографий.
С ФотоФанией вы можете воплотить самые смелые фантазии. Представьте, как бы вы смотрелись на обложке известного глянца или на рекламных баннерах Таймс-Сквер. Может быть, вы хотите примерить костюм космонавта, шубу Деда Мороза или даже стать танцовщицей на карнавале в Рио? Это приложение даёт вам возможность перенести себя в любой уголок мира и примерить любой образ. Или, если вы хотите, просто добавьте красивую рамку для вашего любимого снимка. ФотоФания открывает безграничные возможности для творчества и веселья!
Премиум разблокирован
Скачать PhotoFunia (Мод, Unlocked) v4.0.8.2 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.