VIP Notes — это твой персональный сейф-ноутбук на смартфоне: вместо замка — AES-256, вместо клацанья ключей — одно касание в одно мгновение. Каждые пять минут ты успеваешь черкнуть идею или фото, тапнуть замок и спрятать её от лишних глаз. Включай шифрование выборочно: рецепт торта можно оставить открытым, а паспорт — запереть. Пока заметка шуршит под пальцами, алгоритм уже превращает её в неприступный код.
Собирай записи по папкам, прикрепляй к ним любые файлы — текст, HTML, PDF, фото, даже видео — и открывай их сразу внутри приложения. Виджеты на рабочем столе и ярлыки на вложения экономят секунды, а гибкий редактор подчёркивает, выделяет и форматирует слова. Добавляй свои иконки, меняй десять цветовых тем, сортируй заметки, работай офлайн. Установи приложение, попробуй и пойми, насколько проще жить, когда всё нужное лежит в зашифрованном порядке.
Полная версия
Скачать VIP Notes v9.9.81 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.