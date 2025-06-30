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VIP Notes

VIP Notes v9.9.81

Защищай идеи, прикрепляй файлы и настраивай заметки по-своему в пути

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Версия:
9.9.81
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Ogroman
Категория:
Разное / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 01:49
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 8 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Описание

VIP Notes — это твой персональный сейф-ноутбук на смартфоне: вместо замка — AES-256, вместо клацанья ключей — одно касание в одно мгновение. Каждые пять минут ты успеваешь черкнуть идею или фото, тапнуть замок и спрятать её от лишних глаз. Включай шифрование выборочно: рецепт торта можно оставить открытым, а паспорт — запереть. Пока заметка шуршит под пальцами, алгоритм уже превращает её в неприступный код.


Собирай записи по папкам, прикрепляй к ним любые файлы — текст, HTML, PDF, фото, даже видео — и открывай их сразу внутри приложения. Виджеты на рабочем столе и ярлыки на вложения экономят секунды, а гибкий редактор подчёркивает, выделяет и форматирует слова. Добавляй свои иконки, меняй десять цветовых тем, сортируй заметки, работай офлайн. Установи приложение, попробуй и пойми, насколько проще жить, когда всё нужное лежит в зашифрованном порядке.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать VIP Notes v9.9.81 MOD APK

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Скачать VIP Notes 8 Мб Ссылка 2 8 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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