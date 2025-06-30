Описание

VIP Notes — это твой персональный сейф-ноутбук на смартфоне: вместо замка — AES-256, вместо клацанья ключей — одно касание в одно мгновение. Каждые пять минут ты успеваешь черкнуть идею или фото, тапнуть замок и спрятать её от лишних глаз. Включай шифрование выборочно: рецепт торта можно оставить открытым, а паспорт — запереть. Пока заметка шуршит под пальцами, алгоритм уже превращает её в неприступный код.





Собирай записи по папкам, прикрепляй к ним любые файлы — текст, HTML, PDF, фото, даже видео — и открывай их сразу внутри приложения. Виджеты на рабочем столе и ярлыки на вложения экономят секунды, а гибкий редактор подчёркивает, выделяет и форматирует слова. Добавляй свои иконки, меняй десять цветовых тем, сортируй заметки, работай офлайн. Установи приложение, попробуй и пойми, насколько проще жить, когда всё нужное лежит в зашифрованном порядке.