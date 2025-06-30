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Grafika Vector Image Editor (Мод, Unlocked)

Grafika Vector Image Editor (Мод, Unlocked) v3.6.1

Создавай логотипы и превращай фото в яркие арт-шедевры одним движением

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Версия:
3.6.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Picquant Media
Категория:
Программы / Разное
Обновлено:
Сегодня, 01:42
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 8 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Grafika Vector Image Editor — это мобильный редактор графики, где ты щёлкаешь по холсту, пишешь текст и тут же видишь результат буквально за пару касаний. За пять минут успеваешь открыть фото из галереи, бросить кисть, подтянуть слои пальцами, а затем выгрузить картинку обратно в соцсеть. Инструменты пера и карандаша ведут кривые точно по траектории, а режим форм мгновенно собирает сложные логотипы из простых фигур.


Залезай в библиотеку из тысячи шрифтов, комбинируй стили, а затем одним свайпом выкручивай градиенты и тени. Благодаря импорту SVG без потерь ты подтачиваешь логотипы пиксель-к-пикселю и сохраняешь их в любом размере. Когда деталей становится много, включай логические операции — пересечение, объединение и вычитание расчистят форму. Готовые проекты хранятся офлайн, а свежие паки кистей и фигур подкидывают новые идеи — заходи снова!


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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