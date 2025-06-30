Grafika Vector Image Editor (Мод, Unlocked) v3.6.1
Создавай логотипы и превращай фото в яркие арт-шедевры одним движением
Grafika Vector Image Editor — это мобильный редактор графики, где ты щёлкаешь по холсту, пишешь текст и тут же видишь результат буквально за пару касаний. За пять минут успеваешь открыть фото из галереи, бросить кисть, подтянуть слои пальцами, а затем выгрузить картинку обратно в соцсеть. Инструменты пера и карандаша ведут кривые точно по траектории, а режим форм мгновенно собирает сложные логотипы из простых фигур.
Залезай в библиотеку из тысячи шрифтов, комбинируй стили, а затем одним свайпом выкручивай градиенты и тени. Благодаря импорту SVG без потерь ты подтачиваешь логотипы пиксель-к-пикселю и сохраняешь их в любом размере. Когда деталей становится много, включай логические операции — пересечение, объединение и вычитание расчистят форму. Готовые проекты хранятся офлайн, а свежие паки кистей и фигур подкидывают новые идеи — заходи снова!
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.