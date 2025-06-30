Описание

Grafika Vector Image Editor — это мобильный редактор графики, где ты щёлкаешь по холсту, пишешь текст и тут же видишь результат буквально за пару касаний. За пять минут успеваешь открыть фото из галереи, бросить кисть, подтянуть слои пальцами, а затем выгрузить картинку обратно в соцсеть. Инструменты пера и карандаша ведут кривые точно по траектории, а режим форм мгновенно собирает сложные логотипы из простых фигур.





Залезай в библиотеку из тысячи шрифтов, комбинируй стили, а затем одним свайпом выкручивай градиенты и тени. Благодаря импорту SVG без потерь ты подтачиваешь логотипы пиксель-к-пикселю и сохраняешь их в любом размере. Когда деталей становится много, включай логические операции — пересечение, объединение и вычитание расчистят форму. Готовые проекты хранятся офлайн, а свежие паки кистей и фигур подкидывают новые идеи — заходи снова!