Описание

Note Everything помогает быстро записывать мысли, сохранять списки задач и планировать проекты — без лишней суеты. Ты открываешь приложение и сразу начинаешь писать: ничего лишнего, только текст, чекбоксы и быстрый доступ к записям. Подходит как для простых напоминаний на день, так и для более сложных идей, которые требуют структуры.





Внутри — удобная сортировка, поиск по заметкам, закрепление важных записей и возможность гибкой настройки интерфейса под себя. Всё это делает Note Everything отличным выбором для повседневного использования, когда важна именно скорость записи и лёгкость в организации. Сохраняй мысли и управляй задачами в один тап — просто, ясно и эффективно.