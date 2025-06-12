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Note Everything (Мод, Unlocked)

Note Everything (Мод, Unlocked) 4.9.0

Лёгкие заметки, списки и идеи — всегда под рукой и в одном месте
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Версия:
4.9.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
SoftXperience.com
Категория:
Программы / Разное
Обновлено:
Сегодня, 17:29
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 22 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Note Everything помогает быстро записывать мысли, сохранять списки задач и планировать проекты — без лишней суеты. Ты открываешь приложение и сразу начинаешь писать: ничего лишнего, только текст, чекбоксы и быстрый доступ к записям. Подходит как для простых напоминаний на день, так и для более сложных идей, которые требуют структуры.


Внутри — удобная сортировка, поиск по заметкам, закрепление важных записей и возможность гибкой настройки интерфейса под себя. Всё это делает Note Everything отличным выбором для повседневного использования, когда важна именно скорость записи и лёгкость в организации. Сохраняй мысли и управляй задачами в один тап — просто, ясно и эффективно.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Note Everything (Мод, Unlocked) v4.9.0 MOD APK

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Скачать Note Everything (Мод, Unlocked) 22 Мб Ссылка 2 22 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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