Note Everything (Мод, Unlocked) 4.9.0
Лёгкие заметки, списки и идеи — всегда под рукой и в одном месте
Note Everything помогает быстро записывать мысли, сохранять списки задач и планировать проекты — без лишней суеты. Ты открываешь приложение и сразу начинаешь писать: ничего лишнего, только текст, чекбоксы и быстрый доступ к записям. Подходит как для простых напоминаний на день, так и для более сложных идей, которые требуют структуры.
Внутри — удобная сортировка, поиск по заметкам, закрепление важных записей и возможность гибкой настройки интерфейса под себя. Всё это делает Note Everything отличным выбором для повседневного использования, когда важна именно скорость записи и лёгкость в организации. Сохраняй мысли и управляй задачами в один тап — просто, ясно и эффективно.
Премиум разблокирован
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.