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QR Code Generator (Мод, Unlocked)

QR Code Generator - QR Code Creator & QR Maker 1.02.50.0328

Unlocked
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4
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Версия:
1.02.50.0328
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
QR Scanner & QR Code Generator & Radio & Notes
Категория:
Программы / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 759
Скриншоты
Описание

В современном мире QR-коды стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, предоставляя удобный и быстрый способ доступа к информации. Эти коды используются в самых разных сферах — от рекламы и маркетинга до личной организации и обмена контактами. Используя QR-код, пользователи могут мгновенно получить доступ к веб-сайтам, видео, текстам и многому другому, просто отсканировав его на своём мобильном устройстве.


Генератор QR-кодов — это приложение, которое выходит за рамки стандартных инструментов сканирования, предоставляя пользователем возможность не только распознавать, но и создавать собственные QR-коды. Это приложение идеально подходит для быстрого и эффективного создания QR-кодов, которые могут вести на персональные веб-сайты, социальные сети, контактную информацию или любой другой онлайн-ресурс. Создание персонализированных QR-кодов помогает установить мост между физическим и цифровым миром, делая информационный обмен более доступным и удобным.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать QR Code Generator (Мод, Unlocked) v1.02.50.0328 MOD APK

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Скачать QR Code Generator (Мод, Unlocked) 60 Мб Ссылка 2 60 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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