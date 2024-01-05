Не нужно планировать свою концентрацию и фокус с помощью Forest. Просто уделяйте этому приложению пару минут в день или даже короткое время сразу, и вы сможете лучше сосредоточиться и найти свой образ жизни. С помощью этих методов вы сможете повысить производительность на работе или в школе, больше спать и снизить риск беспокойства.





Предоставляя пользователям возможность справиться с проблемами своего психического здоровья, это идеальное решение для тех, кто любит свою работу, но просто хочет делать ее лучше, сосредоточившись. Позволить пользователям справляться с проблемами своего психического здоровья, чтобы они могли больше спать и снижать риск беспокойства, что поможет им лучше выполнять свою работу. Присоединяйтесь ко многим другим, использующим Forest, которые были в восторге от него! Загрузите сегодня и присоединяйтесь





Forest: Будь сосредоточенным - Это одно из лучших приложений 2018 года по мнению Google Play! Если вы уже давно хотите избавится от привычки вечно сидеть и заходить в ваш смартфон, то эта программа поможет вам. Вам предлагается посадить дерево в приложении, чем чаще вы заходите в телефон, тем быстрее оно погибает, дерево не жалко?