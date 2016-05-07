Версия:
8.64.3
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Zedge
Категория:
Мультимедиа / Обои / Живые обои / HD Обои
Обновлено:
Вчера, 19:11
Возраст:
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12 883
Описание
В отличие от скучных iOS-устройств, которые при каждом включении имеют только одни и те же старые интерфейсы, ваши телефоны и планшеты Android предлагают намного больше интересных настроек, которые вы можете попробовать и насладиться ими. И это в основном благодаря большому количеству удивительных приложений, которые предлагают уникальные и увлекательные способы настроить ваш экранный опыт.
И если вам нужно по-новому взглянуть на свои мобильные телефоны, первым делом нужно снять старые обои и настроить скучные мелодии звонка. Тем не менее, благодаря ZEDGE Wallpapers & Ringtones пользователи Android получат доступ к огромной коллекции удивительных настроек, которые вы можете легко установить на своих устройствах.
Информация о модах
- Подписка разблокирована
- Совместимость с AOSP (Без Google)
- Несколько языков
- Удалена Отладочная Информация
- Примечание: Подписка на Zedge не равна Премиальным кредитам. Но Вы можете скачать Премиум-контент, Просмотрев Рекламу один раз.
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Скачать ZEDGE™ Рингтоны, обои (Мод, Unlocked) v8.64.3 MOD APK
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