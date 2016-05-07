Описание

В отличие от скучных iOS-устройств, которые при каждом включении имеют только одни и те же старые интерфейсы, ваши телефоны и планшеты Android предлагают намного больше интересных настроек, которые вы можете попробовать и насладиться ими. И это в основном благодаря большому количеству удивительных приложений, которые предлагают уникальные и увлекательные способы настроить ваш экранный опыт.





И если вам нужно по-новому взглянуть на свои мобильные телефоны, первым делом нужно снять старые обои и настроить скучные мелодии звонка. Тем не менее, благодаря ZEDGE Wallpapers & Ringtones пользователи Android получат доступ к огромной коллекции удивительных настроек, которые вы можете легко установить на своих устройствах.