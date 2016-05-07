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FlipaClip: мультипликация (Мод, Unlocked)

FlipaClip: мультипликация (Мод, Unlocked) 4.2.4

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11
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Версия:
4.2.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Visual Blasters LLC
Категория:
Программы / Мультимедиа
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 71 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
26 104
Скриншоты
Описание

FlipaClip - это мобильное приложение, предоставляющее пользователю возможность создавать классические анимационные фильмы. С помощью этого приложения вы можете стать собственным аниматором и оживить свои идеи и истории. Одна из ключевых особенностей FlipaClip - это использование тонких слоев бумаги, которые перекрывают друг друга. Вы можете создавать основные графические штрихи, добавлять детали и движение, переходя от одного слоя к другому. Это позволяет вам создавать плавные анимации с разнообразными эффектами.


Создание анимаций в ней происходит путем быстрого перелистывания листов бумаги и перемещения объектов на изображении. Вы можете рисовать каждый кадр по отдельности или использовать инструменты для копирования и перемещения элементов между кадрами. Это дает вам полный контроль над анимацией и позволяет создавать уникальные и оживленные сцены. FlipaClip также предоставляет доступ к видео, которые могут служить вам справочным материалом или вдохновением. Вы можете изучить различные техники анимации, наблюдая за созданием других пользователей и их работами.


Информация о модах

- Получен ПРЕМИУМ

- Объявления удалены

- Аналитика удалена

- Платные опции разблокированы


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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать FlipaClip: мультипликация (Мод, Unlocked) v4.2.4 MOD APK

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Скачать FlipaClip: мультипликация (Мод, Unlocked) 71 Мб Ссылка 2 71 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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