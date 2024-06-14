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Учи английский китайский и японский с LingoDeer (Unlocked)

Учи английский китайский и японский с LingoDeer (Unlocked) 2.99.266

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0
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Требования:
Android 4.3
Разработчик:
LingoDeer - Learn Languages with fun
Версия:
2.99.266
Категория:
Обучающие / Приложения на русском / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 49 Мб
id приложения:
com.lingodeer
Русский язык:
Есть
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
4 336

LingoDeer - это отличное образовательное приложение для изучения различных международных языков с максимальной эффективностью. Оно выделяется среди множества аналогичных приложений благодаря своей многофункциональности и применению разнообразных методов обучения. Приложение предоставляет пользователю как теоретическое образование, так и практическое обучение, что делает процесс изучения более глубоким и интересным. Оно использует изображения, звуки и другие эффективные методы для облегчения усвоения языка. Даже если у вас есть всего 5 минут в день, вы можете получить базовые знания в изучении языка благодаря LingoDeer.


Интерфейс приложения разработан с учетом пользовательской дружелюбности. Простая цветовая схема и удобный макет делают его доступным для пользователей всех возрастов. Все функции приложения разделены на категории, что облегчает навигацию. Интерфейс также разделен на вкладки, которые помогают отслеживать прогресс обучения. Таким образом, все необходимые ресурсы для изучения языка легко доступны внутри приложения.




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Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Учи английский китайский и японский с LingoDeer (Unlocked) 49 Мб Ссылка 2 49 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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