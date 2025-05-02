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RAR (Мод, Premium)

RAR (Мод, Premium) 7.11.build127

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Версия:
7.11.build127
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
RARLAB (published by win.rar GmbH)
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 16:43
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 5 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 655
Скриншоты
Описание

Чтобы отправить много больших файлов, нужно время, и все ненавидят ожидание, поэтому обычно используется способ сжатия их в один файл и его отправки. Этот метод экономит много времени и не требует ожидания отправки всех сообщений. Это кошмар в местах со слабой скоростью передачи, поэтому отправить архив намного проще. Но при загрузке архива нужен инструмент распаковки, чтобы разблокировать файл и получить информацию внутри. Приложение - лучший инструмент распаковки на рынке для распаковки загруженных файлов. Он предлагает множество лучших инструментов для декомпрессии и обеспечивает наилучшие возможности.


Использовать RAR не так уж сложно, потому что оно было разработано творческой командой интуитивно для простоты использования. Но перед началом использования необходимо выполнить одно условие - загрузить и разместить приложение на устройстве. После загрузки это будет файл apk; он будет автоматически установлен на устройство после завершения загрузки. Пользователи должны нажать кнопку, чтобы согласиться; приложение установится автоматически; до завершения работы потребуется некоторое время. После того, как приложение завершило установку, все готово к работе. Пользователям необходимо запустить приложение; окажется, что на вашем устройстве существует множество папок. Теперь вам нужно выяснить, где находится скачанный архив, чтобы его можно было распаковать. Как только вы найдете то, что вам нужно распаковать, нажмите на него, чтобы начать работу. Но перед нажатием кнопки «Пуск» пользователь должен выбрать место, в которое приложение будет перемещать разархивированные папки. Если этот флажок не установлен, по умолчанию будет использоваться корневой каталог для облегчения поиска. Для завершения извлечения потребуется короткое время, в зависимости от размера файла время завершения также будет варьироваться.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Premium

Скачать RAR (Мод, Premium) v7.11.build127 MOD APK

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Скачать RAR (Мод, Premium) 5 Мб Ссылка 2 5 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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