Описание

Чтобы отправить много больших файлов, нужно время, и все ненавидят ожидание, поэтому обычно используется способ сжатия их в один файл и его отправки. Этот метод экономит много времени и не требует ожидания отправки всех сообщений. Это кошмар в местах со слабой скоростью передачи, поэтому отправить архив намного проще. Но при загрузке архива нужен инструмент распаковки, чтобы разблокировать файл и получить информацию внутри. Приложение - лучший инструмент распаковки на рынке для распаковки загруженных файлов. Он предлагает множество лучших инструментов для декомпрессии и обеспечивает наилучшие возможности.





Использовать RAR не так уж сложно, потому что оно было разработано творческой командой интуитивно для простоты использования. Но перед началом использования необходимо выполнить одно условие - загрузить и разместить приложение на устройстве. После загрузки это будет файл apk; он будет автоматически установлен на устройство после завершения загрузки. Пользователи должны нажать кнопку, чтобы согласиться; приложение установится автоматически; до завершения работы потребуется некоторое время. После того, как приложение завершило установку, все готово к работе. Пользователям необходимо запустить приложение; окажется, что на вашем устройстве существует множество папок. Теперь вам нужно выяснить, где находится скачанный архив, чтобы его можно было распаковать. Как только вы найдете то, что вам нужно распаковать, нажмите на него, чтобы начать работу. Но перед нажатием кнопки «Пуск» пользователь должен выбрать место, в которое приложение будет перемещать разархивированные папки. Если этот флажок не установлен, по умолчанию будет использоваться корневой каталог для облегчения поиска. Для завершения извлечения потребуется короткое время, в зависимости от размера файла время завершения также будет варьироваться.