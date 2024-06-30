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Пресеты для мобильного Lightroom - Koloro (Мод, Unlocked)

Пресеты для мобильного Lightroom - Koloro (Мод, Unlocked) 6.2.8

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4
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Версия:
6.2.8
Требования:
Android 4.3
Разработчик:
cerdillac
Категория:
Приложения на русском / Фоторедакторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 18 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
17 172

Koloro - это мобильное приложение для редактирования фотографий, которое предоставляет пользователям широкий спектр инструментов и функций для улучшения их снимков. Оно сочетает в себе удобство и доступность с множеством мощных возможностей, чтобы дать вам возможность создавать высококачественные фотографии.


В Koloro доступно множество предустановок, каждая из которых предлагает уникальные шаблоны редактирования и эффекты. Это позволяет вам легко и быстро улучшать ваши фотографии, применяя разнообразные стили и настройки. Вы можете выбрать тот, который соответствует вашему вкусу и заметно улучшить внешний вид ваших снимков.


Однако приложение также предоставляет расширенные функции для тех, кто хочет максимально использовать свой творческий потенциал. Вы можете редактировать фотографии вручную, настраивая параметры, такие как яркость, контраст, насыщенность и другие. Это особенно полезно для профессиональных фотографов или тех, кто ищет более индивидуальные настройки.


Скриншоты

Информация о модах

ВИП разблокирован

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Пресеты для мобильного Lightroom - Koloro (Мод, Unlocked) 6.2.8 взлом

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Скачать Пресеты для мобильного Lightroom - Koloro (Мод, Unlocked) 18 Мб Ссылка 2 18 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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