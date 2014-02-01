Описание

Человеческое тело всегда достигает определенного предела во время работы, и мы часто бываем морально и физически истощены. Но лучший способ восстановить организм - это поспать, ночь полноценного сна - лучшее лекарство для организма. Многие люди не высыпаются или чувствуют дискомфорт во сне, что часто приводит ко многим плохим последствиям для организма. Более того, нам часто приходится спать вовремя и не просыпаться слишком поздно, чтобы тело чувствовало себя энергичным и достигало максимального уровня. А Sleep Cycle станет лучшим приложением, которое поможет пользователям высыпаться как можно лучше. Приложение также отслеживает процесс сна пользователя и рекомендует ему спать как можно лучше.





Sleep Cycle использует интерфейс, разработанный, чтобы быть простым и удобным, чтобы помочь им получить лучший пользовательский опыт. Он также сочетается с основными цветами, представляет собой сочетание классического и современного искусства, чтобы дать пользователям новое ощущение использования. Приложение имеет интерфейс, разделенный на множество различных категорий, а домашняя страница - лучшее место для пользователей, чтобы отслеживать их состояние сна. Пока приложение активно, остальные категории начнут работать, и они будут более детальным анализом с интенсивностью храпа или другими вещами пользователя. Первое, что впечатляет пользователей этим приложением, - это не его функции, а, скорее, хорошо продуманный интерфейс, дающий пользователям совершенно новый опыт.



