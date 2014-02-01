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Sleep Cycle alarm clock (Unlocked)

Sleep Cycle alarm clock (Unlocked) 4.24.43-production

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Версия:
4.24.43-production
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Sleep Cycle AB
Категория:
Здоровье и спорт / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 192 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
17 339
Скриншоты
Описание

Человеческое тело всегда достигает определенного предела во время работы, и мы часто бываем морально и физически истощены. Но лучший способ восстановить организм - это поспать, ночь полноценного сна - лучшее лекарство для организма. Многие люди не высыпаются или чувствуют дискомфорт во сне, что часто приводит ко многим плохим последствиям для организма. Более того, нам часто приходится спать вовремя и не просыпаться слишком поздно, чтобы тело чувствовало себя энергичным и достигало максимального уровня. А Sleep Cycle станет лучшим приложением, которое поможет пользователям высыпаться как можно лучше. Приложение также отслеживает процесс сна пользователя и рекомендует ему спать как можно лучше.


Sleep Cycle использует интерфейс, разработанный, чтобы быть простым и удобным, чтобы помочь им получить лучший пользовательский опыт. Он также сочетается с основными цветами, представляет собой сочетание классического и современного искусства, чтобы дать пользователям новое ощущение использования. Приложение имеет интерфейс, разделенный на множество различных категорий, а домашняя страница - лучшее место для пользователей, чтобы отслеживать их состояние сна. Пока приложение активно, остальные категории начнут работать, и они будут более детальным анализом с интенсивностью храпа или другими вещами пользователя. Первое, что впечатляет пользователей этим приложением, - это не его функции, а, скорее, хорошо продуманный интерфейс, дающий пользователям совершенно новый опыт.



Информация о модах
  • Разблокированы премиум-функции;
  • Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели и службы;
  • Аналитика / Crashlytics отключены.



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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Sleep Cycle alarm clock (Unlocked) 192 Мб Ссылка 2 192 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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