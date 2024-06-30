Fitify: Домашняя тренировка и фитнес-планы (Мод, Unlocked) 1.75.1
Приложение Fitify - это отличный спутник для тех, кто стремится улучшить свою физическую форму и заботится о своем здоровье. Вот некоторые из его ключевых особенностей.
Fitify предлагает обширный список упражнений, разработанных специалистами и профессиональными бодибилдерами. Эти упражнения охватывают разные мышечные группы и уровни сложности, что позволяет пользователям выбирать тренировки, соответствующие их целям и физическому состоянию. Каждое упражнение сопровождается подробными инструкциями и изображениями, что помогает пользователям правильно выполнять упражнения и избегать травм. Это особенно полезно для новичков. Пользователи могут настроить свой тренировочный план, выбирая упражнения и уровни сложности, которые соответствуют их потребностям. Это позволяет создать индивидуальную программу тренировок.
Информация о модах
- Разблокированы Pro / платные функции;
- Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели + Провайдеры + Услуги;
- Оптимизированная и выровненная графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
- Разрешения на рекламу / Услуги / Поставщики удалены из Android.manifest;
- Удалены рекламные ссылки и аннулированы методы вызова;
- Отключена видимость макетов рекламы;
- Google Fit работает;
- Отключена проверка установочного пакета Google Play Store;
- Код отладки удален;
- Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих файлов Java;
- Аналитика / Crashlytics / Firebase отключены;
- Нет активных трекеров или рекламы;
- Языки: Полностью многоязычный;
- Процессоры: универсальная архитектура;
- Разрешение экрана: 120 точек на дюйм, 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм;
- Изменена подпись исходного пакета;
- Освобождение Балатана.
Скачать Fitify: Домашняя тренировка и фитнес-планы (Мод, Unlocked) 1.75.1 взлом
Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство