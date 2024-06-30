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Fitify: Домашняя тренировка и фитнес-планы (Мод, Unlocked)

Fitify: Домашняя тренировка и фитнес-планы (Мод, Unlocked) 1.75.1

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Версия:
1.75.1
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Fitify Workouts s.r.o.
Категория:
Здоровье и спорт / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 189 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
9 623

Приложение Fitify - это отличный спутник для тех, кто стремится улучшить свою физическую форму и заботится о своем здоровье. Вот некоторые из его ключевых особенностей.


Fitify предлагает обширный список упражнений, разработанных специалистами и профессиональными бодибилдерами. Эти упражнения охватывают разные мышечные группы и уровни сложности, что позволяет пользователям выбирать тренировки, соответствующие их целям и физическому состоянию. Каждое упражнение сопровождается подробными инструкциями и изображениями, что помогает пользователям правильно выполнять упражнения и избегать травм. Это особенно полезно для новичков. Пользователи могут настроить свой тренировочный план, выбирая упражнения и уровни сложности, которые соответствуют их потребностям. Это позволяет создать индивидуальную программу тренировок.




Скриншоты

Информация о модах

  • Разблокированы Pro / платные функции;
  • Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели + Провайдеры + Услуги;
  • Оптимизированная и выровненная графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
  • Разрешения на рекламу / Услуги / Поставщики удалены из Android.manifest;
  • Удалены рекламные ссылки и аннулированы методы вызова;
  • Отключена видимость макетов рекламы;
  • Google Fit работает;
  • Отключена проверка установочного пакета Google Play Store;
  • Код отладки удален;
  • Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих файлов Java;
  • Аналитика / Crashlytics / Firebase отключены;
  • Нет активных трекеров или рекламы;
  • Языки: Полностью многоязычный;
  • Процессоры: универсальная архитектура;
  • Разрешение экрана: 120 точек на дюйм, 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм;
  • Изменена подпись исходного пакета;
  • Освобождение Балатана.



 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Fitify: Домашняя тренировка и фитнес-планы (Мод, Unlocked) 1.75.1 взлом

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Скачать Fitify: Домашняя тренировка и фитнес-планы (Мод, Unlocked) 189 Мб Ссылка 2 189 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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