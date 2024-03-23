Фоторедактор - Mонтаж Фото (Мод, Unlocked) 1.552.173
Мощное приложение для творческого редактирования фотографий
Photo Editor Pro - это мощное приложение, которое предоставляет пользователям широкий спектр инструментов для творческого редактирования своих фотографий. С этим приложением вы сможете создавать великолепные и профессионально выглядящие изображения, не имея опыта в области редактирования.
Одной из главных особенностей программы является его простота использования. Даже новички могут легко освоиться с его интуитивно понятным интерфейсом. Вы сможете обрезать, поворачивать, менять размер и регулировать яркость и контрастность своих фотографий всего лишь несколькими нажатиями. Кроме того, вам доступны различные фильтры и эффекты, чтобы придать вашим снимкам особую атмосферу.
Photo Editor Pro также предлагает множество инструментов для ретуширования и улучшения фотографий. Вы сможете удалить нежелательные дефекты и пятна, разгладить морщины, осветлить зубы, добавить макияж и многое другое. Эти функции позволят вам создавать идеальные портреты и селфи. Дополнительно, в приложении доступны инструменты для создания коллажей, добавления текста и рисования на фотографиях. Вы можете проявить свою творческую натуру и придать своим изображениям уникальный стиль.
- Pro-функции разблокированы
- Аналитика, реклама отключена
- Информация об отладке удалена
- AOSP-совместимый
- Ненужные файлы удалены
- Дублирование графики удалено
- Применяется сжатие PNG, JPG, Webp и т. д.
- Ресурсы оптимизированы/применено сжатие
- Только английский язык включает
Скачать Фоторедактор - Mонтаж Фото (Мод, Unlocked) 1.552.173 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство