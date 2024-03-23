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Фоторедактор - Mонтаж Фото (Мод, Unlocked)

Фоторедактор - Mонтаж Фото (Мод, Unlocked) 1.552.173

Мощное приложение для творческого редактирования фотографий
16
4
Скачать (30 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
InShot Inc.
Версия:
1.552.173
Категория:
Фоторедакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 30 Мб
id приложения:
photo.editor.photoeditor.photoeditorpro
Русский язык:
Есть
Лайков:
16
Комментарии:
1
Просмотров:
6 649

Photo Editor Pro - это мощное приложение, которое предоставляет пользователям широкий спектр инструментов для творческого редактирования своих фотографий. С этим приложением вы сможете создавать великолепные и профессионально выглядящие изображения, не имея опыта в области редактирования.


Одной из главных особенностей программы является его простота использования. Даже новички могут легко освоиться с его интуитивно понятным интерфейсом. Вы сможете обрезать, поворачивать, менять размер и регулировать яркость и контрастность своих фотографий всего лишь несколькими нажатиями. Кроме того, вам доступны различные фильтры и эффекты, чтобы придать вашим снимкам особую атмосферу.


Photo Editor Pro также предлагает множество инструментов для ретуширования и улучшения фотографий. Вы сможете удалить нежелательные дефекты и пятна, разгладить морщины, осветлить зубы, добавить макияж и многое другое. Эти функции позволят вам создавать идеальные портреты и селфи. Дополнительно, в приложении доступны инструменты для создания коллажей, добавления текста и рисования на фотографиях. Вы можете проявить свою творческую натуру и придать своим изображениям уникальный стиль.



Скриншоты

Информация о модах
  • Pro-функции разблокированы
  • Аналитика, реклама отключена
  • Информация об отладке удалена
  • AOSP-совместимый
  • Ненужные файлы удалены
  • Дублирование графики удалено
  • Применяется сжатие PNG, JPG, Webp и т. д.
  • Ресурсы оптимизированы/применено сжатие
  • Только английский язык включает



 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Фоторедактор - Mонтаж Фото (Мод, Unlocked) 1.552.173 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Фоторедактор - Mонтаж Фото (Мод, Unlocked)
30 Мб
Ссылка 2
30 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Фоторедактор - Mонтаж Фото (Мод, Unlocked)


Комментарии (1)
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Вадим
Вадим 7 января 2024 23:36
На Lenovo P70 не устанавливается. Пишет - Синтаксическая ошибка. Версия Android 5.1. Придётся как всегда устанавливать приложуху на Блюстакс или Мему, где андроид выше. Там уж точно должно пойти.
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