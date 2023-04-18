android-1.ru / Игры / Обучающие / Мимо: Изучай основы JavaScript, Python, HTML и др (Мод, Unlocked)
Мимо: Изучай основы JavaScript, Python, HTML и др (Мод, Unlocked)

Мимо: Изучай основы JavaScript, Python, HTML и др (Мод, Unlocked) 4.47

0
4
Скачать (39 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
4.47
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Mimohello GmbH
Категория:
Обучающие / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 39 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8 443

Mimo - это обучающее приложение, которое предназначено для тех, кто хочет изучить программирование или усовершенствовать свои навыки в этой области. Это приложение предлагает разнообразные виды программирования и разделяет их на разные уровни сложности, что делает его доступным и для начинающих, и для более опытных пользователей.


Одной из особенностей Mimo является то, что оно представляет программирование в игровой форме, что делает процесс обучения более увлекательным и интересным. Это позволяет пользователям учиться программированию, выполняя различные задачи и испытывая свои знания в практических ситуациях.


Если вы мечтаете стать программистом или просто хотите развивать свои навыки в этой области, Mimo предоставляет отличную возможность начать свой образовательный путь. Загрузив это приложение, вы сможете изучать программирование в удобное для вас время и в интересной игровой форме.



Скриншоты

Информация о модах

Премиум разблокирован

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Мимо: Изучай основы JavaScript, Python, HTML и др (Мод, Unlocked) 4.47 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Мимо: Изучай основы JavaScript, Python, HTML и др (Мод, Unlocked) 39 Мб Ссылка 2 39 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
ibis Paint X (Мод, Unlocked)
ibis Paint X (Мод, Unlocked)
Версия: 11.0.3
PREQUEL: Эффекты, фильтры и редактор (Мод, Unlocked)
PREQUEL: Эффекты, фильтры и редактор (Мод, Unlocked)
Версия: 1.77.0
Fitify: Домашняя тренировка и фитнес-планы (Мод, Unlocked)
Fitify: Домашняя тренировка и фитнес-планы (Мод, Unlocked)
Версия: 1.69.1
Vlog Star - бесплатный редактор видео (Мод, Unlocked)
Vlog Star - бесплатный редактор видео (Мод, Unlocked)
Версия: 5.9.1
Made - Редактор и коллаж (Мод, Unlocked)
Made - Редактор и коллаж (Мод, Unlocked)
Версия: 1.2.14
Фоторедактор - Mонтаж Фото (Мод, Unlocked)
Фоторедактор - Mонтаж Фото (Мод, Unlocked)
Версия: 1.552.173
Sweet Selfie - Фоторедактор,камера фото эффекты (Мод, Unlocked)
Sweet Selfie - Фоторедактор,камера фото эффекты (Мод, Unlocked)
Версия: 5.5.1616
Beat.ly - Редактор видео и фото с музыкой (Мод, Unlocked)
Beat.ly - Редактор видео и фото с музыкой (Мод, Unlocked)
Версия: 2.46.10887

Отзывы о Мимо: Изучай основы JavaScript, Python, HTML и др (Мод, Unlocked)


Комментарии (1)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Raph
Raph 17 августа 2022 18:10
Последние три версии приложения вылитают при запуске. У кого-нибудь есть решение проблемы?🙏🏻
-1
Ответить