Описание

Все мы знаем, что язык - это средство, помогающее людям передавать свои мысли, идеи, чувства и способности другим. Итак, в наши дни каждому нужно выучить другие языки. Но где учиться удобно, быстро, но эффективно? Это обычная проблема для многих людей, и они нашли хорошее решение - BUSUU: Learn Languages.





Busuu - это приложение для изучения английского языка, выпущенное компанией Busuu Limited и одно из лучших английских приложений, используемых многими людьми. Это приложение разрабатывает краткие, сжатые, обобщенные уроки по самым основным вещам, чтобы создать хорошие условия для всех, чтобы выучить английский и многие другие языки. Кроме того, это также большое сообщество изучающих язык. Вы можете обменяться и получить помощь от каждого. Таким образом, Busuu получил хорошую оценку, так как он обеспечил эффективность и достиг 4,3 / 5 баллов за 270 000 отзывов.





Busuu - отличное приложение для изучения английского языка. Он предоставляет множество решений и процессов для помощи учащимся, в том числе практику с носителями языка, автономный режим обучения, уроки грамматики, словарный запас и обучение акценту, предоставление персонала и квалификации по планам обучения рыбам, сертифицированным McGraw-Hill Education. Кроме того, вы также сможете проверить входной уровень. Система будет полагаться на ваши результаты, чтобы предложить соответствующие уроки. Вы вряд ли найдете эти полезные функции где-либо еще.