Все мы знаем, что язык - это средство, помогающее людям передавать свои мысли, идеи, чувства и способности другим. Итак, в наши дни каждому нужно выучить другие языки. Но где учиться удобно, быстро, но эффективно? Это обычная проблема для многих людей, и они нашли хорошее решение - BUSUU: Learn Languages.
Busuu - это приложение для изучения английского языка, выпущенное компанией Busuu Limited и одно из лучших английских приложений, используемых многими людьми. Это приложение разрабатывает краткие, сжатые, обобщенные уроки по самым основным вещам, чтобы создать хорошие условия для всех, чтобы выучить английский и многие другие языки. Кроме того, это также большое сообщество изучающих язык. Вы можете обменяться и получить помощь от каждого. Таким образом, Busuu получил хорошую оценку, так как он обеспечил эффективность и достиг 4,3 / 5 баллов за 270 000 отзывов.
Busuu - отличное приложение для изучения английского языка. Он предоставляет множество решений и процессов для помощи учащимся, в том числе практику с носителями языка, автономный режим обучения, уроки грамматики, словарный запас и обучение акценту, предоставление персонала и квалификации по планам обучения рыбам, сертифицированным McGraw-Hill Education. Кроме того, вы также сможете проверить входной уровень. Система будет полагаться на ваши результаты, чтобы предложить соответствующие уроки. Вы вряд ли найдете эти полезные функции где-либо еще.
Премиум МОД
- Премиум подписка разблокирована;
- Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели и службы;
- Аналитика / Crashlytics отключены.
MOD Extra
- Разблокированы премиум / платные функции;
- Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели + Провайдеры + Услуги;
- Оптимизированная и выровненная графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
- Разрешения на рекламу / Услуги / Поставщики удалены из Android.manifest;
- Удалены рекламные ссылки и аннулированы методы вызова;
- Отключена видимость макетов рекламы;
- Проверка установочного пакета Google Play Store отключена;
- Код отладки удален;
- Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих файлов Java;
- Аналитика / Crashlytics / Firebase отключены;
- Языки: Полностью многоязычный;
- Процессоры: универсальная архитектура;
- Разрешение экрана: 120 точек на дюйм, 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм;
- Изменена подпись исходного пакета;
- Освобождение Балатана.
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Скачать Busuu - учи английский, испанский и другие языки v32.8.0(1262001) MOD APK
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