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KMPlayer Plus (Divx Codec) – Видеоплеер

KMPlayer Plus (Divx Codec) – Видеоплеер 35.02.032

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Версия:
35.02.032
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
PANDORA.TV
Категория:
Мультимедиа / Платные приложения / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 258 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8 253
Скриншоты
Описание

KMPlayer Plus — это высокофункциональное приложение для воспроизведения медиафайлов, которое предлагает простоту и удобство в использовании. С первых шагов — скачивания и установки — пользователи могут легко начать работу с плеером. Особенностью KMPlayer Plus является его способность автоматически сканировать устройство на наличие всех видео и аудиофайлов, что позволяет мгновенно организовать медиатеку в удобном для пользователя каталоге.


После завершения сканирования и организации файлов в приложении, пользователи могут легко найти и выбрать любой медиафайл для воспроизведения. Интерфейс интуитивно понятен, что делает процесс выбора и воспроизведения файлов максимально удобным и быстрым. Воспроизведение начинается автоматически после выбора файла, обеспечивая бесперебойное и качественное просмотрение или прослушивание.


Важно отметить, что KMPlayer Plus не поддерживает функцию загрузки контента напрямую через приложение. Пользователям рекомендуется использовать надежные источники для загрузки видео и аудио файлов, чтобы затем воспроизводить их через KMPlayer Plus. Это приложение идеально подходит для тех, кто ищет мощный, но при этом простой в использовании медиаплеер с поддержкой различных форматов файлов и качественным воспроизведением.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать KMPlayer Plus (Divx Codec) – Видеоплеер v35.02.032 MOD APK

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Скачать KMPlayer Plus (Divx Codec) – Видеоплеер 258 Мб Ссылка 2 258 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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