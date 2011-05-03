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Windy.app: прогноз и карта ветра, осадков и волн (Мод, Unlocked)

Windy.app: прогноз и карта ветра, осадков и волн (Мод, Unlocked) 53.0.1

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Версия:
53.0.1
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Windy Weather World Inc
Категория:
Программы / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 56 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 479

Windy.app – это приложение, созданное для истинных любителей ветра и погоды. Оно предоставляет точную и актуальную информацию о прогнозе погоды в разных уголках мира, что делает его очень ценным инструментом для таких видов активного отдыха, как серфинг и велоспорт. Это приложение предлагает удобный и эффективный способ получения информации о ветре в более чем 30 000 различных местах, а также позволяет настраивать уведомления и личные чаты для отслеживания информации о различных местах.


Одной из ключевых особенностей Windy.app является его динамичные карты. Пользователи могут визуализировать информацию о ветре и погоде на конкретных картах, что делает прогноз более понятным и наглядным. Они могут наблюдать за тем, как ветер дует в выбранных ими местах, что особенно полезно для людей, зависящих от ветра в своем активном отдыхе. Кроме того, пользователи могут искать и сохранять свои любимые места, что позволяет им быстро получать информацию о погоде и ветре в этих местах. Это приложение действительно ориентировано на тех, кто ценит точные данные о ветре и погоде, чтобы планировать и наслаждаться своими приключениями на природе.



Скриншоты

Информация о модах

  • Подписка Pro / Платные функции разблокированы;
  • Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели + Провайдеры + Услуги;
  • Оптимизированная и выровненная графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
  • Код отладки удален;
  • Языки: Полностью многоязычный;
  • Процессоры: armeabi-v7a, arm64-v8a;
  • Разрешение экрана: 120 точек на дюйм, 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм;
  • Изменена подпись исходного пакета;
  • Освобождение Балатана.
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Windy.app: прогноз и карта ветра, осадков и волн (Мод, Unlocked) 53.0.1 взлом

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Скачать Windy.app: прогноз и карта ветра, осадков и волн (Мод, Unlocked) 56 Мб Ссылка 2 56 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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