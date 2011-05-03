Windy.app: прогноз и карта ветра, осадков и волн (Мод, Unlocked) 53.0.1
Windy.app – это приложение, созданное для истинных любителей ветра и погоды. Оно предоставляет точную и актуальную информацию о прогнозе погоды в разных уголках мира, что делает его очень ценным инструментом для таких видов активного отдыха, как серфинг и велоспорт. Это приложение предлагает удобный и эффективный способ получения информации о ветре в более чем 30 000 различных местах, а также позволяет настраивать уведомления и личные чаты для отслеживания информации о различных местах.
Одной из ключевых особенностей Windy.app является его динамичные карты. Пользователи могут визуализировать информацию о ветре и погоде на конкретных картах, что делает прогноз более понятным и наглядным. Они могут наблюдать за тем, как ветер дует в выбранных ими местах, что особенно полезно для людей, зависящих от ветра в своем активном отдыхе. Кроме того, пользователи могут искать и сохранять свои любимые места, что позволяет им быстро получать информацию о погоде и ветре в этих местах. Это приложение действительно ориентировано на тех, кто ценит точные данные о ветре и погоде, чтобы планировать и наслаждаться своими приключениями на природе.
Информация о модах
- Подписка Pro / Платные функции разблокированы;
- Отключены / удалены нежелательные разрешения + Получатели + Провайдеры + Услуги;
- Оптимизированная и выровненная графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
- Код отладки удален;
- Языки: Полностью многоязычный;
- Процессоры: armeabi-v7a, arm64-v8a;
- Разрешение экрана: 120 точек на дюйм, 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм;
- Изменена подпись исходного пакета;
- Освобождение Балатана.
Скачать Windy.app: прогноз и карта ветра, осадков и волн (Мод, Unlocked) 53.0.1 взлом
Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство