Relax Melodies - это приложение, которое может помочь вам решить проблемы с бессонницей и улучшить качество вашего сна. Оно предлагает коллекцию звуков, созданных для расслабления, таких как природные звуки в сочетании с мелодиями, которые способствуют вашему покою и хорошему сну. Вы можете настроить звуковые треки в приложении, использовать треки, опубликованные сообществом Relax Melodies, или добавить свои собственные любимые музыкальные композиции к звукам, чтобы создать идеальную атмосферу для расслабления и сна. Приложение предоставляет множество звуков для выбора, таких как шум прибоя, пение птиц, дождь и многие другие. Вы можете комбинировать их и регулировать громкость по вашему усмотрению.
Оно также предлагает различные режимы, такие как сон, снятие стресса, глубокий сон и другие, чтобы соответствовать вашим потребностям и целям. Relax Melodies также включает программу медитации, которая поможет вам достичь определенных состояний расслабления. Вы можете установить таймер отключения приложения, чтобы сохранить заряд вашего устройства, когда вы засыпаете. Многие пользователи отмечают, что благодаря этому приложению им удается быстро расслабиться и заснуть всего за несколько минут после его запуска. Если у вас проблемы с бессонницей, Relax Melodies может быть отличным решением для вас.
- Премиум/Платные функции разблокированы;
- Отключены/Удалены ненужные Разрешения + Получатели + Провайдеры + Сервисы;
- Оптимизированная и сжатая графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
- Разрешения на рекламу/услуги/провайдеры удалены из Android.manifest;
- Ссылки на рекламу удалены, а методы вызова аннулированы;
- Отключена видимость рекламных макетов;
- Проверка пакета установки Google Play Store отключена;
- Код отладки удален;
- Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих java-файлов;
- Analytics/Crashlytics/Firebase отключены;
- SDK, входящий в комплект рекламы Facebook, полностью удален;
- режим совместимости с AOSP;
- Языки: полный мульти языки;
- Процессоры: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64;
- Разрешение экрана: 120 dpi, 160 dpi, 240 dpi, 320 dpi, 480 dpi, 640 dpi;
- Исходная подпись пакета изменена.
Скачать Relax Melodies: Звуки для сна (Premium Unlocked) v25.3 MOD APK
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