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MX Player (Мод, Unlocked)

MX Player (Мод, Unlocked) 1.85.7

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Версия:
1.85.7
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
MX Media (formerly J2 Interactive)
Категория:
Мультимедиа / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 40 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 551

MX Player - это один из наиболее популярных видеоплееров в мире, предоставляющий пользователям широкий спектр функций и возможностей для максимального комфорта просмотра видео. Это приложение стало ведущим в своей области и завоевало огромную популярность среди пользователей.


MX Player предлагает множество функций, которые делают просмотр видео более приятным и удобным. Среди них поддержка различных форматов видео, возможность настройки скорости воспроизведения, субтитров и аудиодорожек. Пользователи также могут создавать плейлисты, добавлять видео в избранное и легко управлять воспроизведением.


Одной из ключевых особенностей MX Player является его простой и интуитивно понятный интерфейс, который делает использование приложения максимально удобным для пользователей всех уровней опыта. Приложение также постоянно обновляется и улучшается, чтобы предоставлять пользователям новые возможности и функции.


Скриншоты

Информация о модах

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Скачать MX Player (Мод, Unlocked) 1.85.7 взлом

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MOD 40 Мб Lite 40 Мб MOD (Ссылка 2) 40 Мб Lite (Ссылка 2) 40 Мб Пользовательский кодек MX Player 40 Мб Пользовательский кодек MX Player (Ссылка 2) 40 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о MX Player (Мод, Unlocked)


Комментарии (1)
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Сергей Ф
Сергей Ф 18 июля 2023 08:47
После установки, с этого сайта, MX Player 1.69.3. Пользовательский кодек, с этого сайта, невозможно поставить. Появляется сообщение - не удается найти пользовательский кодек. Пожалуйста, используйте версию 1.49.0 ARMv8 NEON кодека.
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