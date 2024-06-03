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Запись Экрана - снимать видео с экрана, XRecorder (Мод, Unlocked)

Запись Экрана - снимать видео с экрана, XRecorder (Мод, Unlocked) 2.3.6.6

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Версия:
2.3.6.6
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
InShot Inc.
Категория:
Мультимедиа / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 27 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 639

XRecorder - это удобное приложение для записи экрана на смартфонах. Сегодня практически каждый смартфон оснащен встроенной камерой, что делает фотографирование и съемку видео легкими задачами. Однако снимать скриншоты экрана или записывать видео с экрана может потребовать специальных инструментов. XRecorder является одним из таких инструментов, предоставляя пользователям возможность легко записывать все, что происходит на экране и делать скриншоты. Приложение также имеет встроенный редактор для обработки записей и скриншотов, что делает процесс более удобным.


Одним из интересных дополнений к XRecorder является функция взаимодействия с пузырьками, что, вероятно, означает всплывающие окна или подсказки, которые могут помочь пользователям лучше ориентироваться и использовать приложение более эффективно.

Таким образом, XRecorder предоставляет полезный инструмент для записи экрана на мобильных устройствах с дополнительными функциями для улучшения пользовательского опыта.



Скриншоты

Информация о модах
  • Функции Pro разблокированы
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Запись Экрана - снимать видео с экрана, XRecorder (Мод, Unlocked) 2.3.6.6 взлом

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MOD 27 Мб MOD (Ссылка 2) 27 Мб

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