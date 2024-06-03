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Концепты: создавайте эскизы, проекты, иллюстрации (Мод, Unlocked)

Концепты: создавайте эскизы, проекты, иллюстрации (Мод, Unlocked) 2024.06.3

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3
Скачать (236 Мб)
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Требования:
Android 7.0
Разработчик:
TopHatch, Inc.
Версия:
2024.06.3
Категория:
Приложения на русском / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 236 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7 956

Приложение Concepts - Sketch, Design, Illustrate предоставляет пользователю широкие возможности для создания и дизайна, и оно активно используется на устройствах с операционной системой iOS. Множество крупных компаний, таких как Disney, Apple и Nike, придерживаются этого приложения для своих творческих процессов. Это приложение становится основным инструментом для иллюстрации, дизайна и эскизов для пользователей iOS.


Для пользователей Windows, которые также хотели бы воспользоваться всеми возможностями Concepts, есть несколько вариантов. Они могут искать аналогичные приложения или сторонние клиенты, которые предоставляют похожие функции. Но важно отметить, что Concepts имеет свои уникальные преимущества и возможности, которые могут быть сложно воссоздать в других приложениях.


Однако следует отметить, что существует одно ограничение, связанное с отсутствием поддержки SVG в Concepts для Windows. SVG (масштабируемая векторная графика) - это важный формат для работы с векторной графикой, и его поддержка может быть востребована в некоторых проектах.


Скриншоты

Информация о модах

Все пакеты подписки разблокированы

Раздражающие запуски и обучающие программы отключены

Удалены ненужные файлы (из них сохранено 18 МБ)

Многоязычный

ПОМНИТЕ при экспорте любого проекта / чертежа. Выберите высокое качество, например, dpi, на High.

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Концепты: создавайте эскизы, проекты, иллюстрации (Мод, Unlocked) 2024.06.3 взлом

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Скачать Концепты: создавайте эскизы, проекты, иллюстрации (Мод, Unlocked) 236 Мб Ссылка 2 236 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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