Приложение Concepts - Sketch, Design, Illustrate предоставляет пользователю широкие возможности для создания и дизайна, и оно активно используется на устройствах с операционной системой iOS. Множество крупных компаний, таких как Disney, Apple и Nike, придерживаются этого приложения для своих творческих процессов. Это приложение становится основным инструментом для иллюстрации, дизайна и эскизов для пользователей iOS.





Для пользователей Windows, которые также хотели бы воспользоваться всеми возможностями Concepts, есть несколько вариантов. Они могут искать аналогичные приложения или сторонние клиенты, которые предоставляют похожие функции. Но важно отметить, что Concepts имеет свои уникальные преимущества и возможности, которые могут быть сложно воссоздать в других приложениях.





Однако следует отметить, что существует одно ограничение, связанное с отсутствием поддержки SVG в Concepts для Windows. SVG (масштабируемая векторная графика) - это важный формат для работы с векторной графикой, и его поддержка может быть востребована в некоторых проектах.