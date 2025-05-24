Телевизионный пульт (Мод, Unlocked) 2.9.1
Управляй любым ТВ с телефона: Smart и ИК-пульт в одном приложении
Телевизионный пульт — это универсальное приложение для дистанционного управления ТВ, которое работает как с умными телевизорами, так и с ИК‑моделями. Настройка занимает минуту: просто подключи телефон и Smart TV к одной сети Wi-Fi — и всё готово. Для обычных ИК-телевизоров устройство должно поддерживать инфракрасный порт. Каждые пять минут — это смена канала, регулировка громкости, запуск видео или просмотр медиа прямо с телефона.
Поддержка 100+ стран, простая интеграция с ИК и Smart TV, удобный интерфейс и стабильная работа делают Телевизионный пульт лучшей заменой утерянному или сломанному пульту. Ты также можешь транслировать медиафайлы с телефона прямо на экран ТВ. Это приложение не просто дублирует пульт — оно превращает твой смартфон в полноценный центр управления домашним просмотром. Настрой и управляй в одно касание.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.