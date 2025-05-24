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Телевизионный пульт (Мод, Unlocked)

Телевизионный пульт (Мод, Unlocked) 2.9.1

Управляй любым ТВ с телефона: Smart и ИК-пульт в одном приложении
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Версия:
2.9.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
CodeMatics Media Solutions
Категория:
Разное / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 18:53
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 10 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Телевизионный пульт — это универсальное приложение для дистанционного управления ТВ, которое работает как с умными телевизорами, так и с ИК‑моделями. Настройка занимает минуту: просто подключи телефон и Smart TV к одной сети Wi-Fi — и всё готово. Для обычных ИК-телевизоров устройство должно поддерживать инфракрасный порт. Каждые пять минут — это смена канала, регулировка громкости, запуск видео или просмотр медиа прямо с телефона.


Поддержка 100+ стран, простая интеграция с ИК и Smart TV, удобный интерфейс и стабильная работа делают Телевизионный пульт лучшей заменой утерянному или сломанному пульту. Ты также можешь транслировать медиафайлы с телефона прямо на экран ТВ. Это приложение не просто дублирует пульт — оно превращает твой смартфон в полноценный центр управления домашним просмотром. Настрой и управляй в одно касание.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Телевизионный пульт (Мод, Unlocked) v2.9.1 MOD APK

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Скачать Телевизионный пульт (Мод, Unlocked) 10 Мб Ссылка 2 10 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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