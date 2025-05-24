Описание

Телевизионный пульт — это универсальное приложение для дистанционного управления ТВ, которое работает как с умными телевизорами, так и с ИК‑моделями. Настройка занимает минуту: просто подключи телефон и Smart TV к одной сети Wi-Fi — и всё готово. Для обычных ИК-телевизоров устройство должно поддерживать инфракрасный порт. Каждые пять минут — это смена канала, регулировка громкости, запуск видео или просмотр медиа прямо с телефона.





Поддержка 100+ стран, простая интеграция с ИК и Smart TV, удобный интерфейс и стабильная работа делают Телевизионный пульт лучшей заменой утерянному или сломанному пульту. Ты также можешь транслировать медиафайлы с телефона прямо на экран ТВ. Это приложение не просто дублирует пульт — оно превращает твой смартфон в полноценный центр управления домашним просмотром. Настрой и управляй в одно касание.