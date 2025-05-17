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PhotoBoost: AI Улучшитель Фото (Мод, Unlocked)

PhotoBoost: AI Улучшитель Фото (Мод, Unlocked) 1.1.27

Сделай фото чётким, лицо — аватаром, а память — живой снова
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Версия:
1.1.27
Требования:
Android 9
Разработчик:
Tap AI
Категория:
Фоторедакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 16:38
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 64 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

PhotoBoost: AI Улучшитель Фото — это мощный фоторедактор с AI-усилением качества и созданием уникальных аватаров, где каждые пять минут ты восстанавливаешь размытые снимки, оживляешь старые кадры и превращаешь селфи в арт. Приложение работает быстро, интуитивно и приносит реальные результаты.


Размытие? PhotoBoost превращает его в резкость. Пиксели? Восстановлены. Лицо? Теперь оно может стать фэнтези-персонажем, аниме-героем или портретом в любом из десятков стилей. Благодаря искусственному интеллекту ты получаешь чистые, яркие, улучшенные изображения — без сложной ручной обработки. Проверь сам: одно фото — и всё заиграло заново.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать PhotoBoost: AI Улучшитель Фото (Мод, Unlocked) v1.1.27 MOD APK

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Скачать PhotoBoost: AI Улучшитель Фото (Мод, Unlocked) 64 Мб Ссылка 2 64 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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