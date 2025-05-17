PhotoBoost: AI Улучшитель Фото (Мод, Unlocked) 1.1.27
Сделай фото чётким, лицо — аватаром, а память — живой снова
PhotoBoost: AI Улучшитель Фото — это мощный фоторедактор с AI-усилением качества и созданием уникальных аватаров, где каждые пять минут ты восстанавливаешь размытые снимки, оживляешь старые кадры и превращаешь селфи в арт. Приложение работает быстро, интуитивно и приносит реальные результаты.
Размытие? PhotoBoost превращает его в резкость. Пиксели? Восстановлены. Лицо? Теперь оно может стать фэнтези-персонажем, аниме-героем или портретом в любом из десятков стилей. Благодаря искусственному интеллекту ты получаешь чистые, яркие, улучшенные изображения — без сложной ручной обработки. Проверь сам: одно фото — и всё заиграло заново.
Премиум разблокирован
Скачать PhotoBoost: AI Улучшитель Фото (Мод, Unlocked) v1.1.27 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.