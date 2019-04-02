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Prisma3D - Модель, анимация (Мод, Unlocked)

Prisma3D - Модель, анимация 3.0.1

Unlocked

Создай свой 3D-мир с нуля — прямо на телефоне
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Версия:
3.0.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Prisma3D
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 131 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Prisma3D — это удобный и мощный редактор для 3D-моделирования и анимации, который работает прямо на Android-смартфоне. Создавай персонажей, сцены, объекты и даже целые миры — без сложных программ и громоздких компьютеров. Хочешь делать анимации для игр, модов или просто воплощать фантазии в движении? Здесь всё для этого есть.


Даже если ты никогда не работал с 3D, Prisma3D подойдёт. Простой интерфейс и базовые инструменты помогут быстро освоиться, а по мере роста навыков — откроются продвинутые функции. Ты получаешь полноценный 3D-инструмент в кармане: моделируй, анимируй и делись своими работами хоть сразу. Отличный старт для тех, кто хочет войти в мир CGI и 3D-дизайна.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Prisma3D - Модель, анимация (Мод, Unlocked) 131 Мб Ссылка 2 131 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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