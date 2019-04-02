Описание

Prisma3D — это удобный и мощный редактор для 3D-моделирования и анимации, который работает прямо на Android-смартфоне. Создавай персонажей, сцены, объекты и даже целые миры — без сложных программ и громоздких компьютеров. Хочешь делать анимации для игр, модов или просто воплощать фантазии в движении? Здесь всё для этого есть.





Даже если ты никогда не работал с 3D, Prisma3D подойдёт. Простой интерфейс и базовые инструменты помогут быстро освоиться, а по мере роста навыков — откроются продвинутые функции. Ты получаешь полноценный 3D-инструмент в кармане: моделируй, анимируй и делись своими работами хоть сразу. Отличный старт для тех, кто хочет войти в мир CGI и 3D-дизайна.