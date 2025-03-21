Описание

PCAPdroid — это безопасное для конфиденциальности приложение с открытым исходным кодом, которое позволяет отслеживать, анализировать и блокировать все сетевые соединения, устанавливаемые другими приложениями на вашем устройстве. Вы увидите в реальном времени, какие хосты и порты используют программы, а встроенный фаервол помогает мгновенно блокировать нежелательные подключения. Интерфейс предлагает удобный обзор активных потоков и статистику использования данных, не требуя рут‑прав.





Приложение поддерживает экспорт дампа трафика PCAP, позволяя сохранять полные логи сетевых сессий для дальнейшего анализа в сторонних инструментах. Кроме того, PCAPdroid извлекает метаданные из трафика — DNS‑запросы, HTTP‑заголовки и многое другое — чтобы вы могли детально исследовать поведение приложений. Полностью автономное и конфиденциальное решение, оно идеально подходит как для энтузиастов сетевой безопасности, так и для разработчиков, желающих понять, как их приложения взаимодействуют с интернетом.