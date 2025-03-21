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PCAPdroid - network monitor (Мод, Unlocked)

PCAPdroid - network monitor 1.8.4

Unlocked

Контролируйте и анализируйте сетевой трафик на вашем Android устройстве с высокой приватностью
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Версия:
1.8.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Emanuele Faranda
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 15 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
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Описание

PCAPdroid — это безопасное для конфиденциальности приложение с открытым исходным кодом, которое позволяет отслеживать, анализировать и блокировать все сетевые соединения, устанавливаемые другими приложениями на вашем устройстве. Вы увидите в реальном времени, какие хосты и порты используют программы, а встроенный фаервол помогает мгновенно блокировать нежелательные подключения. Интерфейс предлагает удобный обзор активных потоков и статистику использования данных, не требуя рут‑прав.


Приложение поддерживает экспорт дампа трафика PCAP, позволяя сохранять полные логи сетевых сессий для дальнейшего анализа в сторонних инструментах. Кроме того, PCAPdroid извлекает метаданные из трафика — DNS‑запросы, HTTP‑заголовки и многое другое — чтобы вы могли детально исследовать поведение приложений. Полностью автономное и конфиденциальное решение, оно идеально подходит как для энтузиастов сетевой безопасности, так и для разработчиков, желающих понять, как их приложения взаимодействуют с интернетом.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать PCAPdroid - network monitor (Мод, Unlocked) v1.8.4 MOD APK

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Скачать PCAPdroid - network monitor (Мод, Unlocked) 15 Мб Ссылка 2 15 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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