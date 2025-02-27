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Mantis Gamepad Pro Beta (Мод, Pro Unlocked)

Mantis Gamepad Pro Beta (Мод, Pro Unlocked) 3.2.1

Улучшите мобильный гейминг с Mantis Gamepad Pro Beta
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Версия:
3.2.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
NeuralMonkey Digital Ventures
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 38 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Откройте для себя интеллектуальное приложение для клавиатуры, которое легко подключается к вашему портативному игровому устройству, обеспечивая отзывчивое управление и аутентичный игровой опыт. Mantis Gamepad Pro Beta помогает преодолеть сложности мобильного гейминга, оптимизируя работу с контроллерами и позволяя настраивать клавиши на экране по вашему усмотрению. 


Благодаря продуманной интеграции с сетевыми службами, вы можете легко находить друзей и решать сетевые проблемы, получая максимум удовольствия от игры даже при слабом соединении или загруженном устройстве. Наслаждайтесь сложными играми без лишних неудобств и достигайте новых высот в мобильном гейминге!


Информация о модах

Про Разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Mantis Gamepad Pro Beta (Мод, Pro Unlocked) v3.2.1 MOD APK

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Скачать Mantis Gamepad Pro Beta (Мод, Pro Unlocked) 38 Мб Ссылка 2 38 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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