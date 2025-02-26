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WIFI WPS WPA TESTER (Мод, Premium Unlocked)

WIFI WPS WPA TESTER (Мод, Premium Unlocked) rc-5.61200

Обеспечьте безопасность своего Wi-Fi с помощью WIFI WPS WPA TESTER
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Версия:
rc-5.61200
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Sangiorgi Srl
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 18 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

WIFI WPS WPA TESTER — это специализированное приложение, предназначенное для проверки и повышения безопасности ваших сетей Wi-Fi. Оно использует передовые методы тестирования для выявления уязвимостей, связанных с протоколами WPA и WPS, чтобы защитить ваше устройство от вредоносных атак. Приложение точно обнаружит слабые места в вашей сети, позволяя принять меры до того, как злоумышленники получат доступ к вашим данным.


Кроме того, инструмент поможет вам найти ближайшие Wi-Fi соединения и отобразит подробную информацию о них, обеспечивая надежную защиту от некачественных или опасных сетей. Благодаря высокой скорости работы и использованию новейших методов проверки, WIFI WPS WPA TESTER гарантирует быстрое и безопасное подключение, а также поможет устранить потенциальные угрозы, такие как виртуальные соединения или несанкционированный вход. Обеспечьте свою безопасность в интернете, зная, что ваша Wi-Fi сеть защищена на высшем уровне.


Информация о модах

Премиум / Платные функции Разблокированы

Совместимость с AOSP

Очищенный apk root

Удалены исходные атрибуты соответствующих файлов Java.

Весь отладочный код удален

Исходная подпись пакета изменена

Языки: Полная поддержка нескольких языков

Архитектуры ЦП: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

Разрешение экрана: 120 точек на дюйм, 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать WIFI WPS WPA TESTER (Мод, Premium Unlocked) vrc-5.61200 MOD APK

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Скачать WIFI WPS WPA TESTER (Мод, Premium Unlocked) 18 Мб Ссылка 2 18 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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