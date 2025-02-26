WIFI WPS WPA TESTER (Мод, Premium Unlocked) rc-5.61200
Обеспечьте безопасность своего Wi-Fi с помощью WIFI WPS WPA TESTER
WIFI WPS WPA TESTER — это специализированное приложение, предназначенное для проверки и повышения безопасности ваших сетей Wi-Fi. Оно использует передовые методы тестирования для выявления уязвимостей, связанных с протоколами WPA и WPS, чтобы защитить ваше устройство от вредоносных атак. Приложение точно обнаружит слабые места в вашей сети, позволяя принять меры до того, как злоумышленники получат доступ к вашим данным.
Кроме того, инструмент поможет вам найти ближайшие Wi-Fi соединения и отобразит подробную информацию о них, обеспечивая надежную защиту от некачественных или опасных сетей. Благодаря высокой скорости работы и использованию новейших методов проверки, WIFI WPS WPA TESTER гарантирует быстрое и безопасное подключение, а также поможет устранить потенциальные угрозы, такие как виртуальные соединения или несанкционированный вход. Обеспечьте свою безопасность в интернете, зная, что ваша Wi-Fi сеть защищена на высшем уровне.
Премиум / Платные функции Разблокированы
Совместимость с AOSP
Очищенный apk root
Удалены исходные атрибуты соответствующих файлов Java.
Весь отладочный код удален
Исходная подпись пакета изменена
Языки: Полная поддержка нескольких языков
Архитектуры ЦП: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64
Разрешение экрана: 120 точек на дюйм, 160 точек на дюйм, 240 точек на дюйм, 320 точек на дюйм, 480 точек на дюйм, 640 точек на дюйм
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