Описание

Погрузитесь в мир надежной защиты с Zonealarm Mobile Security — идеальным решением для обеспечения безопасности вашего мобильного устройства. Разработанное компанией Check Point, мировым лидером в области кибербезопасности, приложение использует технологии корпоративного уровня, чтобы надежно защищать ваши данные от вредоносных угроз, приложений и нежелательного ПО.





Это универсальное решение предоставляет расширенные возможности для контроля конфиденциальности и безопасности, позволяя вам спать спокойно, зная, что ваше устройство находится под надежной защитой. Получите антивирусную безопасность высочайшего уровня и воспользуйтесь 7-дневной бесплатной пробной версией, чтобы лично убедиться в эффективности защиты, которую предлагает ZoneAlarm Mobile Security.