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7Zip и Zip - менеджер Zip File (Мод, Unlocked)

7Zip и Zip - менеджер Zip File (Мод, Unlocked) 2.3.9

Управляйте архивными файлами эффективно: извлечение, создание и просмотр архивов
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Версия:
2.3.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Sociosoftware LLC
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 19 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в мир удобного и быстрого управления архивными файлами с приложением 7Zip и Zip. Этот мощный менеджер поддерживает работу с различными форматами, включая ZIP, RAR, 7zip, банку и APK, что позволяет вам за считанные секунды извлечь нужные данные, просмотреть содержимое или создать новый архив. Интуитивно понятный интерфейс и высокая скорость работы делают процесс обработки архивов максимально комфортным для любого пользователя.


Приложение предлагает полный спектр возможностей для работы с файлами: от сжатия папок до извлечения данных, что превращает его в незаменимый инструмент для эффективного управления цифровыми ресурсами. Используйте архиватор для создания архивов, экономя место на устройстве, или извлекайте файлы для быстрого доступа к необходимой информации. Современные технологии и продуманный дизайн обеспечивают надежное выполнение всех операций, гарантируя безопасность ваших данных.


Оцените универсальность и простоту работы с архивами, которые предоставляет 7Zip и Zip, и наслаждайтесь эффективным управлением файлами в любое время. Независимо от того, требуется ли вам быстро открыть архив или создать новый, это приложение станет вашим верным помощником в организации цифрового контента.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked

Скачать 7Zip и Zip - менеджер Zip File (Мод, Unlocked) v2.3.9 MOD APK

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Скачать 7Zip и Zip - менеджер Zip File (Мод, Unlocked) 19 Мб Ссылка 2 19 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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