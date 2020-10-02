Версия:
7.6.4
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
APPNATION AS
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 18:26
Возраст:
Требуется места:
≈ 104 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Описание
Genie AI — это не просто чат-бот, а интеллектуальный помощник, созданный на основе передовых ИИ-технологий таких как GPT-4o, Gemini, Grok, Deepseek и Claude.
Представьте умного друга, который всегда под рукой, готовый помочь, пообщаться и упростить повседневные задачи. Благодаря сочетанию лучших ИИ-моделей, Genie AI обеспечивает глубокое понимание ваших запросов, делая взаимодействие максимально естественным и полезным.
Используйте Genie AI для поиска информации, генерации идей, написания текстов и даже просто приятного общения — теперь ваш персональный помощник всегда рядом!
Информация о модах
Премиум разблокирован
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Скачать Русский ИИ Чат-бот - Genie AI (Мод, Premium Unlocked) v7.6.4 MOD APK
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