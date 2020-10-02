Описание

Genie AI — это не просто чат-бот, а интеллектуальный помощник, созданный на основе передовых ИИ-технологий таких как GPT-4o, Gemini, Grok, Deepseek и Claude.





Представьте умного друга, который всегда под рукой, готовый помочь, пообщаться и упростить повседневные задачи. Благодаря сочетанию лучших ИИ-моделей, Genie AI обеспечивает глубокое понимание ваших запросов, делая взаимодействие максимально естественным и полезным.





Используйте Genie AI для поиска информации, генерации идей, написания текстов и даже просто приятного общения — теперь ваш персональный помощник всегда рядом!