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Калькулятор Плюс

Калькулятор Плюс 7.3.4

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Версия:
7.3.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Digitalchemy, LLC
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 20 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
30
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Описание

Калькулятор Плюс — это интеллектуальный инструмент для математических вычислений на вашем устройстве Android, который делает работу с большими числами и сложными задачами простой и удобной. От базовых операций, таких как сложение, вычитание, умножение и деление, до сложных вычислений — приложение поддерживает вас на каждом шагу.


С его помощью вы можете легко решать задачи с квадратными корнями, дробями, десятичными числами и даже справляться с сложными математическими задачами. Современный интерфейс и интуитивно понятные функции делают использование приложения приятным и продуктивным. Если вы студент, инженер, бухгалтер или кто-либо, кто часто работает с числами, Калькулятор Плюс станет вашим незаменимым помощником в учёбе и работе.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Калькулятор Плюс 20 Мб Ссылка 2 20 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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