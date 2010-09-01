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Папка закладок (Мод, Premium Unlocked)

Папка закладок (Мод, Premium Unlocked) 5.4.6

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Версия:
5.4.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Tossy
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
20
Скриншоты
Описание

Bookmark Folder — это удобное приложение, которое позволяет вам организовать закладки в папки и выбирать, каким браузером их открывать. Используете ли вы Google Chrome на работе, Mozilla Firefox дома или Opera в дороге, это приложение упрощает управление закладками и делает процесс максимально гибким.


Вы можете настроить внешний вид приложения, скрыть закладки для дополнительной конфиденциальности и включить автоматическое резервное копирование, чтобы ваши файлы всегда были в безопасности. Больше никаких переживаний о потере данных или необходимости держать всё в памяти — Bookmark Folder обеспечит порядок и удобство в вашем онлайн-пространстве. Загрузите приложение и получите полный контроль над вашими закладками!


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Папка закладок (Мод, Premium Unlocked) v5.4.6 MOD APK

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Скачать Папка закладок (Мод, Premium Unlocked) 30 Мб Ссылка 2 30 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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