Описание

Bookmark Folder — это удобное приложение, которое позволяет вам организовать закладки в папки и выбирать, каким браузером их открывать. Используете ли вы Google Chrome на работе, Mozilla Firefox дома или Opera в дороге, это приложение упрощает управление закладками и делает процесс максимально гибким.





Вы можете настроить внешний вид приложения, скрыть закладки для дополнительной конфиденциальности и включить автоматическое резервное копирование, чтобы ваши файлы всегда были в безопасности. Больше никаких переживаний о потере данных или необходимости держать всё в памяти — Bookmark Folder обеспечит порядок и удобство в вашем онлайн-пространстве. Загрузите приложение и получите полный контроль над вашими закладками!