Видео разветвитель (Мод, Premium Unlocked) 1.2.02
Better Video Splitter — это идеальное приложение для редактирования видео, особенно если вам нужно быстро и без потери качества разделить большие файлы. Оно позволяет пользователям не только обрезать свои видео, но и сжать их до оптимального размера, чтобы они легко делились в таких социальных сетях, как WhatsApp, Instagram и других.
Особенностью Better Video Splitter является его способность эффективно и без водяных знаков разделять длинные видео на более короткие клипы. Приложение предлагает функции для настройки продолжительности клипов, что позволяет пользователю адаптировать видео для различных нужд, например, для статусов в WhatsApp. В особенности выделяется функция WhatsApp Split, которая автоматически делит видео на 30-секундные части, идеально подходящие для публикаций. Это приложение обеспечивает удобство, скорость и отличное качество, что делает его незаменимым для всех, кто активно делится видео в социальных сетях.
Премиум разблокирован
Скачать Видео разветвитель (Мод, Premium Unlocked) v1.2.02 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.