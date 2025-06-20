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Видео разветвитель (Мод, Premium Unlocked)

Видео разветвитель (Мод, Premium Unlocked) 1.2.02

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Версия:
1.2.02
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
MMedia Tech
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Вчера, 18:01
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 12 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
200
Скриншоты
Описание

Better Video Splitter — это идеальное приложение для редактирования видео, особенно если вам нужно быстро и без потери качества разделить большие файлы. Оно позволяет пользователям не только обрезать свои видео, но и сжать их до оптимального размера, чтобы они легко делились в таких социальных сетях, как WhatsApp, Instagram и других.


Особенностью Better Video Splitter является его способность эффективно и без водяных знаков разделять длинные видео на более короткие клипы. Приложение предлагает функции для настройки продолжительности клипов, что позволяет пользователю адаптировать видео для различных нужд, например, для статусов в WhatsApp. В особенности выделяется функция WhatsApp Split, которая автоматически делит видео на 30-секундные части, идеально подходящие для публикаций. Это приложение обеспечивает удобство, скорость и отличное качество, что делает его незаменимым для всех, кто активно делится видео в социальных сетях.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Видео разветвитель (Мод, Premium Unlocked) v1.2.02 MOD APK

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Скачать Видео разветвитель (Мод, Premium Unlocked) 12 Мб Ссылка 2 12 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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