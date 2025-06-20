Описание

Better Video Splitter — это идеальное приложение для редактирования видео, особенно если вам нужно быстро и без потери качества разделить большие файлы. Оно позволяет пользователям не только обрезать свои видео, но и сжать их до оптимального размера, чтобы они легко делились в таких социальных сетях, как WhatsApp, Instagram и других.





Особенностью Better Video Splitter является его способность эффективно и без водяных знаков разделять длинные видео на более короткие клипы. Приложение предлагает функции для настройки продолжительности клипов, что позволяет пользователю адаптировать видео для различных нужд, например, для статусов в WhatsApp. В особенности выделяется функция WhatsApp Split, которая автоматически делит видео на 30-секундные части, идеально подходящие для публикаций. Это приложение обеспечивает удобство, скорость и отличное качество, что делает его незаменимым для всех, кто активно делится видео в социальных сетях.