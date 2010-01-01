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Кассовый аппарат для ресторана (Мод, Premium Unlocked)

Кассовый аппарат для ресторана (Мод, Premium Unlocked) 15.1.30

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Версия:
15.1.30
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
aadhk
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 18 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
24
Скриншоты
Описание

Restaurant Point of Sale | Cas — это идеальное решение для владельцев малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, которые ищут простое и эффективное приложение для управления продажами. Приложение помогает автоматизировать процесс учета, делая его удобным и доступным для владельцев ресторанов, кафе, пиццерий, фаст-фудов, баров и других заведений.


С помощью Restaurant Point of Sale | Cas вы сможете управлять заказами, следить за продажами и контролировать инвентаризацию, все в одном месте. Приложение предлагает простой интерфейс, который легко освоить, даже если у вас нет опыта в использовании POS-систем. Это решение предоставляет пользователю полную картину бизнес-процессов, помогая повысить эффективность работы заведения и улучшить качество обслуживания клиентов.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Кассовый аппарат для ресторана (Мод, Premium Unlocked) v15.1.30 MOD APK

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Скачать Кассовый аппарат для ресторана (Мод, Premium Unlocked) 18 Мб Ссылка 2 18 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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