Версия:
1.3.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
LIGHT CREATIVE LAB
Категория:
Обновлено:
Вчера, 18:25
Возраст:
Требуется места:
≈ 13 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
57
Описание
InSave: Download story & video — это простое и удобное приложение для загрузки контента из социальных сетей. Все, что нужно сделать, это скопировать ссылку на видео или фотографию, вставить её в приложение, и InSave автоматически загрузит контент, который вы сможете сохранить на своём устройстве.
Это приложение позволяет быстро и без труда скачивать фотографии, видео, истории и ролики, а также сохранять их в вашей галерее для просмотра в офлайн-режиме. Вы можете делиться контентом с друзьями или повторно публиковать его, чтобы привлечь больше внимания и лайков.
Информация о модах
Премиум разблокирован
Показать полностью
Скачать InSave: Download story & video (Мод, Premium Unlocked) v1.3.9 MOD APK
Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer