Описание

Netmonitor: 5G, Cell & WiFi — это мощное приложение для мониторинга мобильной сети и Wi-Fi, которое помогает пользователям отслеживать и анализировать производительность сети в режиме реального времени. С помощью этого инструмента можно получить подробную информацию о сетевых соединениях и сигналах, что позволяет оптимизировать соединения и эффективно решать возможные проблемы с сетью.





Приложение наглядно отображает информацию о сети, включая тип соединения, силу сигнала и другие параметры, чтобы помочь пользователям управлять сетью и принимать обоснованные решения для улучшения качества связи. Это комплексное решение идеально подходит для тех, кто хочет следить за качеством своей мобильной и Wi-Fi сети.