Версия:
1.89
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Vitaly V
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:22
Возраст:
Требуется места:
≈ 16 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
42
Описание
Netmonitor: 5G, Cell & WiFi — это мощное приложение для мониторинга мобильной сети и Wi-Fi, которое помогает пользователям отслеживать и анализировать производительность сети в режиме реального времени. С помощью этого инструмента можно получить подробную информацию о сетевых соединениях и сигналах, что позволяет оптимизировать соединения и эффективно решать возможные проблемы с сетью.
Приложение наглядно отображает информацию о сети, включая тип соединения, силу сигнала и другие параметры, чтобы помочь пользователям управлять сетью и принимать обоснованные решения для улучшения качества связи. Это комплексное решение идеально подходит для тех, кто хочет следить за качеством своей мобильной и Wi-Fi сети.
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