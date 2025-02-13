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NetMonitor Pro

NetMonitor Pro 1.89

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Версия:
1.89
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Vitaly V
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 16 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
42
Скриншоты
Описание

Netmonitor: 5G, Cell & WiFi — это мощное приложение для мониторинга мобильной сети и Wi-Fi, которое помогает пользователям отслеживать и анализировать производительность сети в режиме реального времени. С помощью этого инструмента можно получить подробную информацию о сетевых соединениях и сигналах, что позволяет оптимизировать соединения и эффективно решать возможные проблемы с сетью. 


Приложение наглядно отображает информацию о сети, включая тип соединения, силу сигнала и другие параметры, чтобы помочь пользователям управлять сетью и принимать обоснованные решения для улучшения качества связи. Это комплексное решение идеально подходит для тех, кто хочет следить за качеством своей мобильной и Wi-Fi сети.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать NetMonitor Pro v1.89 MOD APK

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Скачать NetMonitor Pro 16 Мб Ссылка 2 16 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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