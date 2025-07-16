Описание

Zero Cleaner: clear cache — это удобное приложение, которое помогает устранить проблемы, связанные с переполнением памяти и снижением производительности мобильных устройств. Приложение предлагает пользователям выбор между автоматической и ручной очисткой, чтобы адаптироваться к их индивидуальным потребностям.





Автоматическая функция очистки кэша позволяет экономить время, удаляя ненужные файлы и оптимизируя работу устройства. Zero Cleaner сканирует весь сохранённый контент, удаляя бесполезные данные и обеспечивая плавную производительность. Это ваш надежный помощник для поддержания устройства в идеальном состоянии!