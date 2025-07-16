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Zero Cleaner: clear cache (Мод, Unlocked)

Zero Cleaner: clear cache (Мод, Unlocked) v4.1.2

Эффективная очистка и оптимизация устройства

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Версия:
4.1.2
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Red Soft
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 00:41
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 6 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
316
Описание

Zero Cleaner: clear cache — это удобное приложение, которое помогает устранить проблемы, связанные с переполнением памяти и снижением производительности мобильных устройств. Приложение предлагает пользователям выбор между автоматической и ручной очисткой, чтобы адаптироваться к их индивидуальным потребностям.


Автоматическая функция очистки кэша позволяет экономить время, удаляя ненужные файлы и оптимизируя работу устройства. Zero Cleaner сканирует весь сохранённый контент, удаляя бесполезные данные и обеспечивая плавную производительность. Это ваш надежный помощник для поддержания устройства в идеальном состоянии!


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Zero Cleaner: clear cache (Мод, Unlocked) v4.1.2 MOD APK

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Скачать Zero Cleaner: clear cache (Мод, Unlocked) 6 Мб Ссылка 2 6 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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