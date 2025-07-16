Zero Cleaner: clear cache (Мод, Unlocked) v4.1.2
Эффективная очистка и оптимизация устройства
Zero Cleaner: clear cache — это удобное приложение, которое помогает устранить проблемы, связанные с переполнением памяти и снижением производительности мобильных устройств. Приложение предлагает пользователям выбор между автоматической и ручной очисткой, чтобы адаптироваться к их индивидуальным потребностям.
Автоматическая функция очистки кэша позволяет экономить время, удаляя ненужные файлы и оптимизируя работу устройства. Zero Cleaner сканирует весь сохранённый контент, удаляя бесполезные данные и обеспечивая плавную производительность. Это ваш надежный помощник для поддержания устройства в идеальном состоянии!
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.