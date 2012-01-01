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Блокнот и Заметки - Teka Notes (Мод, Premium Unlocked)

Блокнот и Заметки - Teka Notes (Мод, Premium Unlocked) 5.0.1.59

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Версия:
5.0.1.59
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
ArtLine
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 26 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11
Скриншоты
Описание

Teka Notes — это универсальное приложение для управления заметками, списками дел, календарями и напоминаниями. С его помощью вы сможете легко структурировать свои задачи, создавать папки для заметок и быстро организовывать информацию. Приложение поддерживает резервное копирование в облаке и синхронизацию на всех устройствах, что гарантирует доступ к вашим данным даже офлайн.


Среди ключевых функций Teka Notes: настраиваемые шрифты, цветовые темы, защита паролем и возможность заблокировать папки для дополнительной безопасности. Удобный интерфейс и высокая производительность делают приложение идеальным выбором для тех, кто ценит скорость и простоту в управлении своими задачами.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Блокнот и Заметки - Teka Notes (Мод, Premium Unlocked) v5.0.1.59 MOD APK

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Скачать Блокнот и Заметки - Teka Notes (Мод, Premium Unlocked) 26 Мб Ссылка 2 26 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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