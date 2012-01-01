Версия:
5.0.1.59
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
ArtLine
Категория:
Обновлено:
Вчера, 15:07
Возраст:
Требуется места:
≈ 26 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11
Описание
Teka Notes — это универсальное приложение для управления заметками, списками дел, календарями и напоминаниями. С его помощью вы сможете легко структурировать свои задачи, создавать папки для заметок и быстро организовывать информацию. Приложение поддерживает резервное копирование в облаке и синхронизацию на всех устройствах, что гарантирует доступ к вашим данным даже офлайн.
Среди ключевых функций Teka Notes: настраиваемые шрифты, цветовые темы, защита паролем и возможность заблокировать папки для дополнительной безопасности. Удобный интерфейс и высокая производительность делают приложение идеальным выбором для тех, кто ценит скорость и простоту в управлении своими задачами.
Информация о модах
Премиум разблокирован
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Скачать Блокнот и Заметки - Teka Notes (Мод, Premium Unlocked) v5.0.1.59 MOD APK
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