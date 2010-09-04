Описание

Typewise Offline Keyboard — это инновационная клавиатура, которая значительно повышает скорость и точность ввода текста на мобильных устройствах. Уникальная шестиугольная раскладка клавиш обеспечивает удобство ввода, уменьшая количество опечаток на 80% по сравнению с традиционными клавиатурами.





Приложение поддерживает более 40 языков, что позволяет вводить текст на нескольких языках без необходимости переключения. Благодаря интуитивным жестам пользователи могут легко вводить заглавные буквы, удалять или восстанавливать текст с помощью простых свайпов. Умная автокоррекция помогает исправлять ошибки и предлагать подходящие слова, обучаясь на вводе пользователя. Приложение гарантирует 100% конфиденциальность данных, обрабатывая всю информацию локально на устройстве без отправки в облако.