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Typewise Offline Keyboard

Typewise Offline Keyboard 4.3.2

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Версия:
4.3.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Typewise
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 43 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
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Описание

Typewise Offline Keyboard — это инновационная клавиатура, которая значительно повышает скорость и точность ввода текста на мобильных устройствах. Уникальная шестиугольная раскладка клавиш обеспечивает удобство ввода, уменьшая количество опечаток на 80% по сравнению с традиционными клавиатурами. 


Приложение поддерживает более 40 языков, что позволяет вводить текст на нескольких языках без необходимости переключения. Благодаря интуитивным жестам пользователи могут легко вводить заглавные буквы, удалять или восстанавливать текст с помощью простых свайпов. Умная автокоррекция помогает исправлять ошибки и предлагать подходящие слова, обучаясь на вводе пользователя. Приложение гарантирует 100% конфиденциальность данных, обрабатывая всю информацию локально на устройстве без отправки в облако.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Typewise Offline Keyboard v4.3.2 MOD APK

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Скачать Typewise Offline Keyboard 43 Мб Ссылка 2 43 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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