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Пульт Управления Android TV (Мод, Pro Unlocked)

Пульт Управления Android TV (Мод, Pro Unlocked) м

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Версия:
м
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
SensusTech LLC
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 19:36
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 54 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
74 211
Скриншоты
Описание

Remote Control for Android TV — удобное приложение; пользователям разрешено удаленно управлять своим телевизором через смартфон.


Приложение дает игрокам очень новый и удобный опыт. Пульт дистанционного управления для Android TV превращает ваш смартфон в очень удобный и полезный пульт дистанционного управления телевизором. С помощью этого приложения вы можете быстрее и удобнее настраивать телевизор и управлять им, и вам больше не понадобится пульт ДУ телевизора. Это приложение может полностью заменить ваш пульт от телевизора, а также предоставит вам множество других уникальных и полезных функций.


При использовании этого приложения пользователи могут удаленно управлять своим телевизором с помощью простых операций. Используя этот интеллектуальный пульт, пользователям не придется тратить время на поиск элементов управления. Таким образом, это поможет вам сэкономить собственное время и весело провести время. Пользователи всегда знают, где находится пульт, и используют его исключительно легко, удобно, чтобы помочь вам получить доступ и найти все намного быстрее.


Это приложение имеет все функции, а также регуляторы громкости и переключение каналов, как портативный пульт дистанционного управления. Пользователи используют кнопки на экране смартфона для управления своим современным телевизором. Кроме того, он также предоставляет множество новых утилит и помогает вам быстрее управлять телевизором. Это также очень современный пульт дистанционного управления для вашего телевизора.


Информация о модах

Про версия открыта

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Пульт Управления Android TV (Мод, Pro Unlocked) vм MOD APK

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Скачать Пульт Управления Android TV (Мод, Pro Unlocked) 54 Мб Ссылка 2 54 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Пульт Управления Android TV (Мод, Pro Unlocked)


Комментарии (1)
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Гость Артем
Гость Артем 7 мая 2024 21:58
Класс очеееееень
+1
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