Пульт Управления Android TV (Мод, Pro Unlocked) м
Remote Control for Android TV — удобное приложение; пользователям разрешено удаленно управлять своим телевизором через смартфон.
Приложение дает игрокам очень новый и удобный опыт. Пульт дистанционного управления для Android TV превращает ваш смартфон в очень удобный и полезный пульт дистанционного управления телевизором. С помощью этого приложения вы можете быстрее и удобнее настраивать телевизор и управлять им, и вам больше не понадобится пульт ДУ телевизора. Это приложение может полностью заменить ваш пульт от телевизора, а также предоставит вам множество других уникальных и полезных функций.
При использовании этого приложения пользователи могут удаленно управлять своим телевизором с помощью простых операций. Используя этот интеллектуальный пульт, пользователям не придется тратить время на поиск элементов управления. Таким образом, это поможет вам сэкономить собственное время и весело провести время. Пользователи всегда знают, где находится пульт, и используют его исключительно легко, удобно, чтобы помочь вам получить доступ и найти все намного быстрее.
Это приложение имеет все функции, а также регуляторы громкости и переключение каналов, как портативный пульт дистанционного управления. Пользователи используют кнопки на экране смартфона для управления своим современным телевизором. Кроме того, он также предоставляет множество новых утилит и помогает вам быстрее управлять телевизором. Это также очень современный пульт дистанционного управления для вашего телевизора.
Про версия открыта
Скачать Пульт Управления Android TV (Мод, Pro Unlocked) vм MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.