Описание

Приложение Tiny Scanner – PDF Scanner станет инструментом, который вам всегда понадобится на вашем мобильном телефоне. Если вы офисный работник и бумажная работа неизбежна, это определенно будет чрезвычайно подходящим приложением для вашей работы. При переходе к этому приложению пользователи будут иметь чрезвычайно компактный цифровой сканер прямо в кармане, который можно будет использовать сразу же в любое время.





Полнофункциональный сканер всегда будет незаменимым помощником для тех, кому часто приходится работать с документами. И часто громоздкие сканеры могут быть полнофункциональными, которые можно использовать для сканирования самых разных документов. Но теперь все виды документов, которые может сделать специальный сканер, будут быстро сканироваться вашим телефоном с помощью Tiny Scanner.





Сканеры будут использоваться для сканирования документов и сохранения их сканов в различных форматах. И это будет то, что приложение очень интересует своих пользователей, когда дело доходит до подачи функций экспорта. Затем пользователи смогут легко сохранять свои сканы в различных форматах, от изображений до PDF-файлов. Вы также сможете настроить PDF-страницу в нескольких размерах, таких как Letter, Legal, A4 и т. д.