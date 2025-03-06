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Tiny Scanner : Scan Doc to PDF (Мод, Premium Unlocked)

Tiny Scanner : Scan Doc to PDF (Мод, Premium Unlocked) 8.5.1

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Версия:
8.5.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Beesoft Apps
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 30 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
14 006
Скриншоты
Описание

Приложение Tiny Scanner – PDF Scanner станет инструментом, который вам всегда понадобится на вашем мобильном телефоне. Если вы офисный работник и бумажная работа неизбежна, это определенно будет чрезвычайно подходящим приложением для вашей работы. При переходе к этому приложению пользователи будут иметь чрезвычайно компактный цифровой сканер прямо в кармане, который можно будет использовать сразу же в любое время.


Полнофункциональный сканер всегда будет незаменимым помощником для тех, кому часто приходится работать с документами. И часто громоздкие сканеры могут быть полнофункциональными, которые можно использовать для сканирования самых разных документов. Но теперь все виды документов, которые может сделать специальный сканер, будут быстро сканироваться вашим телефоном с помощью Tiny Scanner.


Сканеры будут использоваться для сканирования документов и сохранения их сканов в различных форматах. И это будет то, что приложение очень интересует своих пользователей, когда дело доходит до подачи функций экспорта. Затем пользователи смогут легко сохранять свои сканы в различных форматах, от изображений до PDF-файлов. Вы также сможете настроить PDF-страницу в нескольких размерах, таких как Letter, Legal, A4 и т. д.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Премиум, Unlocked приложения

Скачать Tiny Scanner : Scan Doc to PDF (Мод, Premium Unlocked) v8.5.1 MOD APK

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Скачать Tiny Scanner : Scan Doc to PDF (Мод, Premium Unlocked) 30 МБ Ссылка 2 30 МБ

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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