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Focus To-Do: Помодоро и задачи (Мод, Premium Unlocked)

Focus To-Do: Помодоро и задачи (Мод, Premium Unlocked) v15.7

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Версия:
15.7
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Pomodoro Timer & To Do List - SuperElement Soft
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 18:09
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 36 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 980
Описание

Focus To-Do использует удобный, гибкий и эффективный дизайн, чтобы предоставить людям наилучшие возможности при концентрации внимания или организации работы. Он также поставляется с множеством впечатляющих функций и эффектов, которые помогают каждому сосредоточиться на работе с полной производительностью, не отвлекаясь на другие мысли. Многие сопутствующие материалы также полезны, позволяя каждому чувствовать себя более гибко, комфортно и продуктивно, когда все идеально организовано с абсолютным вниманием.


Интерфейс Focus To-Do — это первое впечатление обо всем, дающее людям новые ощущения от использования, которые могут встретить немногие приложения. Все внутри него современное, продуманное, гибкое и дружелюбное, так что каждый сможет хорошо начать знакомство с новыми функциями. Дополнительные настройки интерфейса также являются всесторонними и гарантируют, что у каждого будет хорошее открытие при использовании интерфейса, идеально подходящего для любой работы или с абсолютной концентрацией.


Информация о модах
Премиум разблокирован
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 Теги темы: Премиум, Unlocked приложения

Скачать Focus To-Do: Помодоро и задачи (Мод, Premium Unlocked) v15.7 MOD APK

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Скачать Focus To-Do: Помодоро и задачи (Мод, Premium Unlocked) 36 Мб Ссылка 2 36 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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