Focus To-Do: Помодоро и задачи (Мод, Premium Unlocked) v15.7
Focus To-Do использует удобный, гибкий и эффективный дизайн, чтобы предоставить людям наилучшие возможности при концентрации внимания или организации работы. Он также поставляется с множеством впечатляющих функций и эффектов, которые помогают каждому сосредоточиться на работе с полной производительностью, не отвлекаясь на другие мысли. Многие сопутствующие материалы также полезны, позволяя каждому чувствовать себя более гибко, комфортно и продуктивно, когда все идеально организовано с абсолютным вниманием.
Интерфейс Focus To-Do — это первое впечатление обо всем, дающее людям новые ощущения от использования, которые могут встретить немногие приложения. Все внутри него современное, продуманное, гибкое и дружелюбное, так что каждый сможет хорошо начать знакомство с новыми функциями. Дополнительные настройки интерфейса также являются всесторонними и гарантируют, что у каждого будет хорошее открытие при использовании интерфейса, идеально подходящего для любой работы или с абсолютной концентрацией.
Скачать Focus To-Do: Помодоро и задачи (Мод, Premium Unlocked) v15.7 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.