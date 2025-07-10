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Custom Data Recorder

Custom Data Recorder v5.1

Создай форму за минуту и собирай данные с фото и геометкой офлайн легко

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Версия:
5.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
BinaryEarth
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 17:34
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 3 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Custom Data Recorder — это гибкий блокнот-конструктор, который ты таскаешь в кармане вместо пачки бумажных анкет. За пару тапов создаёшь форму: текстовые ответы, числа, даты, чекбоксы, выпадающие списки и даже снимок камеры. Встроенный датчик добавляет GPS-координаты автоматически, чтобы каждый пункт знал, где он был заполнен. Автоиндекс не даст запутаться, а кнопка «Поделиться» пакует шаблон в файл и шлёт коллеге прямо из приложения.


Когда форма готова, рабочая петля проста: открыл, ввёл данные, сделал фото, сверился с картой и перешёл к следующему объекту — пять минут, и отчёт собран. В офлайне записи аккуратно копятся в памяти, а как только появляется сеть, экспортируются таблицей. Прогресс видно в счётчике строк, а цветовая метка подскажет, что уже синхронизировано. Попробуй сегодня и освободи рюкзак от бесконечных бумажек.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Custom Data Recorder 3 Мб Ссылка 2 3 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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