Custom Data Recorder v5.1
Создай форму за минуту и собирай данные с фото и геометкой офлайн легко
Custom Data Recorder — это гибкий блокнот-конструктор, который ты таскаешь в кармане вместо пачки бумажных анкет. За пару тапов создаёшь форму: текстовые ответы, числа, даты, чекбоксы, выпадающие списки и даже снимок камеры. Встроенный датчик добавляет GPS-координаты автоматически, чтобы каждый пункт знал, где он был заполнен. Автоиндекс не даст запутаться, а кнопка «Поделиться» пакует шаблон в файл и шлёт коллеге прямо из приложения.
Когда форма готова, рабочая петля проста: открыл, ввёл данные, сделал фото, сверился с картой и перешёл к следующему объекту — пять минут, и отчёт собран. В офлайне записи аккуратно копятся в памяти, а как только появляется сеть, экспортируются таблицей. Прогресс видно в счётчике строк, а цветовая метка подскажет, что уже синхронизировано. Попробуй сегодня и освободи рюкзак от бесконечных бумажек.
Полная версия
Скачать Custom Data Recorder v5.1 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.