Описание

Custom Data Recorder — это гибкий блокнот-конструктор, который ты таскаешь в кармане вместо пачки бумажных анкет. За пару тапов создаёшь форму: текстовые ответы, числа, даты, чекбоксы, выпадающие списки и даже снимок камеры. Встроенный датчик добавляет GPS-координаты автоматически, чтобы каждый пункт знал, где он был заполнен. Автоиндекс не даст запутаться, а кнопка «Поделиться» пакует шаблон в файл и шлёт коллеге прямо из приложения.





Когда форма готова, рабочая петля проста: открыл, ввёл данные, сделал фото, сверился с картой и перешёл к следующему объекту — пять минут, и отчёт собран. В офлайне записи аккуратно копятся в памяти, а как только появляется сеть, экспортируются таблицей. Прогресс видно в счётчике строк, а цветовая метка подскажет, что уже синхронизировано. Попробуй сегодня и освободи рюкзак от бесконечных бумажек.